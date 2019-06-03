شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنيد.. اتبعى هذه النصائح معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طفلك عنيد؟ إذن عليك قراءة الأسطر القادمة لأفضل الطرق للتعامل معه بشكل طبى، وذلك وفقا لموقع "parenting".

- عدم الجدال مع الطفل أثناء حديثة أو عند فرض رأيه على أى شىء، ففى هذه الحالة بعد أن يشعر بالراحة النفسية سيأتي ويتحدث معك وسيقوم بفعل ما ترغب به.

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- الإصغاء للطفل العنيد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، والتي ينصح بها دون فرض رأيك عليه بل قم بإعطائه المشورة وليس أكثر.

- لا تقوم بإعطائه الأوامر بل عليك اتباع أسلوب المشاركة معه، عن طريق الرأى والرأى الآخر، وهذا الأمر يتم عن طريق احترام عقل الطفل.

- عند المناقشة مع طفلك العنيد عليك إعطاؤه العديد من الخيارات لاختيار واحد منه، فهذه الحالة تساهم بشكل كبير فى الحد من عنده الشديد، لأنه يشعر أنك لا تجبره بل أنت تقوم بإعطائه العديد من الخيارات وتحافظ على رأيه.

- عند البدء في المناقشة مع طفلك العنيد عليك الاحتفاظ بهدوئك معه، مهما حاول استفزازك، أو إثارة غضبك، لذا عليك أن تكونى هادئة.