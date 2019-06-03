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شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك إسلامى.. خبز الأوغالى والخضروات الورقية "أسومبى" أوغندى فى سحور رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول العالم الإسلامى والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.
يعتبر الموز من الوجبات الرئيسة الأوغندية فى السحور، حيث يتميز الموز باحتوائه على البوتاسيوم مما يساعد الجسم على احتفاظه بأكبر كمية من المياه، وتناول ثمرة موز واحدة فى وجبة السحور يقى من الشعور بالعطش طوال اليوم.
كما يساعد الموز على التخلص من آثار التدخين لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين ب6، ب12 ونسبة عالية من البوتاسيوم والماغنسيوم.
الاوغالى
هو خبز مصنوع من دقيق الذرة حيث يتم طهيه مع الماء حتى يصل إلى اتساق مماثل لشكل العجين، و يعد الغذاء الرئيسى الأكثر شيوعا فى المنطقة، وقد يتم غمسه فى الصلصة أو تناول أى طعام آخر به.
أسومبى
هى نوع من الخضراوات الورقية المحلية مع نكهة قوية مصنوعة من أوراق الكسافا المهروسة، المعروف أيضا باسم أوراق نبات المنيهوت، و يستخدم مع الخضر والبصل والفلفل والباذنجان وأحيانا السبانخ، ثم يتم طهى المكونات فى صلصة وزيت النخيل، ويمكن أن يضاف اللحم فى داخلها وتؤكل عادة مع الأرز الأبيض.
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