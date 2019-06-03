شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى سبب مسام الوجه الواسعة وإزاى تعالجيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسام الواسعة من المشاكل الجلدية الشائعة التى تصيب الكثير من النساء والفتيات، على الرغم من الحفاظ على روتين جيد للبشرة ورعاية إضافية لبشرتك، فى هذا التقرير نتعرف على سبب مسام الوجه الواسعة وكيفية علاجها، وفقًا لموقع Net doctor.



المسام الواسعة

أسباب مسام الوجه الواسعة

مسام الوجه ضرورية لإفراز العرق والزهم، أو الدهون الطبيعية التى تفرزها البشرة ما يساعد على توفير حاجز البشرة الطبيعي ضد عوامل البيئة والحفاظ على ليونة الجلد.

وإنتاج الزيت الزائد يسبب توسيع المسام للسماح بتدفق الزهم، بعد ذلك تصبح المسام مسدودة بالزيت وكذلك الأوساخ والخلايا الجلدية.

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بمجرد أن تتعرض نهاية المسام المسدودة للهواء، تتأكسد وتشكل الرؤوس السوداء، كما أن المسام الواسعة وراثية أيضًا لدى بعض الناس.

كما أن الجلد الجاف للغاية يمكن أن يتسبب في تسطيح المسام لتبدو أكبر، والمسام الموسعة هي أيضًا جزء طبيعي من عملية الشيخوخة -حيث تنفد مستويات الكولاجين وتصبح البشرة أقل ثباتًا وتبدأ المسام في الاتساع هذا يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من العشرينات الخاصة بك.

يمكن الحد من ظهور المسام الواسعة من خلال التنظيف المستمر وتقشير البشرة واستخدام الأقنعة وآشعة الليزر.