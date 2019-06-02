دراسة: العلاج المناعي يزيد أمل الحياة لمرضى سرطان الرئة

يساعد العلاج المناعي في زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى سرطان الرئة المتقدم، وذلك وفق نتائج دراسة تم الإعلان عنها مؤخراً.

وحسب الدراسة التي قُدِّمت، السبت، في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري، فإن نحو 25% من المرضى الذين تلقوا عقار "بيمبروليزوماب"، ولم يخضعوا سابقاً لعلاج كيميائي، ظلوا على قيد الحياة بعد 5 سنوات.

Advertisements

وانخفض هذا الرقم إلى ما يزيد قليلاً على 15% للمرضى الذين سبق لهم تلقي العلاج الكيميائي.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، إدوارد جارون، وهو أستاذ مشارك بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "النظرة السلبية الموحدة المرتبطة بتشخيص سرطان الرئة المتقدم لم تعد مناسبة بالتأكيد، إذ أن هناك فرصاً لارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة بصورة لم تعد موجودة قبل العلاج المناعي".

وعلى عكس العلاج الكيميائي، فإن العلاج المناعي يستفيد من نظام المناعة في الجسم لمكافحة الأمراض، ويعمل الدواء في هذه الحالة، وهو بروتين يسمى "PD-1"، على دعم خلايا "T" المضادة للسرطان، من أجل الهجوم بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وعلَّق ديفيد جراهام، عالم الأورام في معهد ليفين للسرطان بولاية نورث كارولينا، والذي لم يشارك في الدراسة: "إنه أمر رائع حقاً، فلم يعد أقصى طموحنا هو بقاء المريض على قيد الحياة عده شهور، ومع ذلك، لا يزال أمامنا طريق طويل لتحسين النتائج لجميع مرضى سرطان الرئة".