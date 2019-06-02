شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد بيوم.. كُل خضار وفاكهة عشان تأكل الكحك بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال شهر رمضان تعتاد المعدة على استقبال الطعام فى مواعيد محددة أى عند أذان المغرب، وهذا الأمر يجعل المعدة مهيئة لاستقبال الطعام فى هذا الموعد يوميًا، وعند تغير هذا الأمر يتسبب في إصابة الشخص بالتخمة وألم في المعدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح للحفاظ على المعدة خلال عيد الفطر، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

لكي تقوم بتهيئة المعدة على تغير ما اعتادت عليه خلال شهر رمضان، عليك تناول الخضراوات والفواكه بكثرة قبل العيد بيوم، فهذه الأطعمة غنية بالألياف، التي تساهم بشكل كبير الحفاظ علي المعدة، وحركتها وتنظمها بشكل جيد.

تجنب قبل العيد بيوم الإكثار من تناول الأطعمة المقلية أو ذات السعرات الحرارية العالية، لأنها تتسبب في إصابتك بالتخمة وتجعل المعدة حركتها غير منظمة.

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قبل العيد بيوم عليك عدم تناول الحلويات والسكريات، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، للحد من التعرض للإصابة بأي مشاكل فى المعدة.

قبل العيد بيوم عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تحافظ على صحة المعدة والأمعاء والمعدة، كما أنه يخلصك من الإمساك ومشاكل المعدة كالانتفاخ.

عند اتباعك لهذه النصائح، يمكنك تناول الكحك في صباح يوم العيد مع كوب الشاي بالحليب بأمان، دون الخوف من ألم المعدة، ولكن احذر الإسراف أو الإكثار في تناوله.