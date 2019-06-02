تعرف على أنواع مختلفة من الفوبيا.. الخوف من السلالم المتحركة والماء أغربها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفوبيا هي نوع من اضطرابات القلق التي تجعل الفرد يعاني من خوف شديد وغير عقلاني من موقف أو كائن حي أو مكان أو شيء، والفوبيا أكثر خطورة من أحاسيس الخوف البسيطة ولا تقتصر على المخاوف من مسببات محددة وعلى الرغم من أن الأفراد يدركون أن خوفهم غير عقلاني إلا أنهم لا يستطيعون التحكم في رد فعلهم، قد تشمل الأعراض التعرق وآلام في الصدر، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday". أعراض جسدية تحدث نتيجة الفوبيا أعراض جسدية تحدث نتيجة الفوبيا تعرق التنفس غير الطبيعي نبضات متسارعة ارتجاف إحساس الاختناق آلام في الصدر أو ضيق فم جاف الارتباك غثيان دوخة Advertisements صداع الرأس أنواع الفوبيا المختلفة

أنواع الفوبيا المختلفة فوبيا الهواء: الخوف من الطيران فوبيا العناكب: الخوف من العناكب فوبيا القيادة: الخوف من قيادة السيارة فوبيا القيء: الخوف من القيء فوبيا الكريات الحمر: الخوف من الاحمرار فوبيا هيبوكوندريا: الخوف من المرض فوبيا الحيوان: الخوف من الحيوانات فوبيا أكوافوبيا: الخوف من الماء فوبيا الأرض: الخوف من المرتفعات إسكالافوبيا: الخوف من السلالم المتحركة فوبيا النفق: الخوف من الأنفاق

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