تعرف ايه عن "الصائم"..جزء من الأمعاء الدقيقة يساعد فى إمتصاص الغذاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصائم هو واحد من ثلاثة أقسام تشكل الأمعاء الدقيقه كجزء من الجهاز الهضمي وهي حيوية لكسر وامتصاص المواد الغذائية يمتد من العضلة العاصرة البوابية للمعدة إلى الصمام اللفائفي العصبي الذي يربط الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة.
ويطلق على القسمين الآخرين من الأمعاء الدقيقه الأثني عشروالدقاق ويقع الصائم بين الأثني عشر والدقاق.
تنتقل محتويات المعدة إلى أسفل عبر الاثني عشر بمساعدة من إنزيمات البنكرياس والصفراء التي ينتجها الكبد قبل دخول الصائم.
يشكل الصائم حوالي خُمس الأمعاء الدقيقة وتتمثل الوظيفة الرئيسية له في امتصاص العناصر الغذائية الهامة مثل السكريات والأحماض الدهنية والأحماض الأمينية.
الانقباضات العضلية الملساء التي تحرك المواد الغذائية من خلال الجهاز الهضمي قوية وسريعة في الصائم حيث تدخل المواد الغذائية التي يمتصها إلى مجرى الدم بعد ذلك يتم توزيعها على أعضاء الجسم.
يظهر الصائم باللون الأحمر بسبب كثرة الأوعية الدموية التي تزود به مثل اللفائفي، يتم دعمه وتثبيته في تجويف البطن بواسطة عضو يسمى المساريق.
تحتوي بطانة جدار الصائم على ميزات إضافية للمساعدة في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.
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