شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما هو أنظف جزء من جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر العين فى الغالب أنظف جزء بجسم الإنسان، وذلك نظرًا لقدرتها على تنظيف نفسها بنفسها، حيث يفتح الجفن ويغلق عدة مرات كل دقيقة من أجل الحفاظ على نظافة العين ورطبتها.

تحمي العين نفسها أيضًا من خلال إنتاج الدموع، وتفرز الدموع من الغدة الدمعية في كل عين وتساعد على التخلص من الأوساخ والجراثيم وغيرها من الجسيمات الغريبة، مثل الغبار، ويمكن العثور على الغدة الدمعية أعلى الزاوية الخارجية لكل عين.

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العين انظف جزء فى الجسم

تتمتع الأجفان وفقًا لتقرير موقع " sciencealert" أيضًا بالتحكم المنعكس بشكل جيد بحيث تكون قادرة على المساعدة في منع تلف العين، ومثال على التحكم المنعكس للعين هو عندما تغلق الجفون تلقائيًا عندما تتعرض العين لضوء ساطع من الضوء الخافت أو عندما يقترب الجسم من العين. وتساعد الرموش أيضًا على الحفاظ على نظافة العينين عن طريق إبعاد الأوساخ عنها باستمرار.

تحتوي العين على العديد من الأجزاء التي تجعل من الممكن اكتشاف الضوء الذي يسمح للبشر برؤيته، حيث تُعرف بطانة الأنسجة الحساسة حول السطح الداخلي للعين باسم الشبكية.

هناك خلايا مخروطية في شبكية العين تساعد على اكتشاف خلايا ملونة تساعد في اكتشاف تباينات الإضاءة المنخفضة، كما يساعد الفتح المركزي للعين حول القزحية بالتحكم فى حجم بؤبؤ العين