فى العيد خلى بالك من أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قدوم عيد الفطر المبارك، يتربع الفسيخ والرنجة على مائدة المصريين، ولكن عند الإفراط فى تناول الفسيخ والرنجة أو تناول أسماك غير صالحة قد يؤدى الأمر إلى التسمم الغذائى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التسمم الغذائى التى قد تحدث لك عند تناول الأسماك المملحة مثل: الرنجة والفسيخ.



رنجة

ذكر موقع sahealth أن التسمم من سمك الرنجة يطلق عليه أيضًا تسمم الهيستامين، ويمكن أن يحدث التسمم بالهيستامين عن طريق تناول الأسماك الفاسدة مثل: التونة والماكريل والبونيتو السمكة الزرقاء والسردين.

فإذا تم صيد الأسماك في المناطق الدافئة ولم يتم تبريدها بشكل صحيح، يمكن أن تتحلل مادة كيميائية تسمى الهستيدين إلى الهستامين الذي يسبب الأعراض في غضون ساعات قليلة من تناول السمك.

وكذلك فإن ترك الأسماك المملحة فترة طويلة خارج الثلاجة قد يؤدى أيضًا إلى إصابتك بالتسمم وبالتالى فأنت تحتاج إلى الذهاب لأقرب مستشفى طوارئ على الفور.



التسمم من الفسيخ والرنجة

أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

وإليكم أبرز أعراض الإصابة بالتسمم من الفسيخ والرنجة وتشمل:

-وخز وحرقان حول الفم.

-احمرار الوجه والتعرق.

-الغثيان والقيء والإسهال.

-صداع الرأس.

-الخفقان والدوار.

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-الطفح الجلدي.

-زغللة فى العين.

-ضعف فى العضلات.

-ألم فى البطن.

-ارتخاء الجفون.

عادة ما يتم حل هذه الأعراض في غضون 12 ساعة دون أي آثار طويلة الأجل.

إزاى تحمى نفسك من الإصابة بالتسمم من الأسماك المملحة

-شراء الأسماك المملحة من مكان مضمون ومعروف للتأكد من الأسماك جيدة وصالحة.

-يجب تبريد الأسماك بشكل صحيح في أقرب وقت ممكن.

-تنظيف الفسيخ والرنجة بالخل والليمون ويمكنك وضعها على النار لشويها وقتل الجراثيم والبكتيريا قدر الإمكان.

-تناول بجانب الأسماك المملحة البصل الأخضر والليمون لقتل البكتيريا فى الطعام.

-الإكثار من شرب المياه لترطيب الجسم وللتخلص من الأملاح الزائدة.