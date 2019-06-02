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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفحوصات الطبية من الأشياء اللازمة لك لكى تقوم بإجرائها بانتظام، فمن الجيد زيارة الطبيب بانتظام، حتى لو كنت بصحة جيدة لاكتشاف أى مشكلة صحية فى بدايتها، وصحة القلب من الأشياء التى يجب الاهتمام بها، فى هذا التقرير نقدم لك 4 فحوصات طبية يجب إجرائها بانتظام للحفاظ على صحة قلبك، وفقًا لموقع Better health.



صحة القلب

4 فحوصات طبية يجب إجراؤها بانتظام لصحة قلبك

قد تشمل الفحوصات الصحية لأمراض القلب ما يلي:

1- ضغط الدم:

يتم فحص ضغط دمك كل عامين إذا كان ذلك طبيعيًا، وعمرك أقل من 40 عامًا، ولا يوجد تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم، وقم بفحصه سنويًا إذا كان عمرك أكبر من 40 عامًا، أو كان ضغط الدم لديك مرتفعًا، أو لديك سجل شخصي أو عائلي من ارتفاع ضغط الدم أو جلطة دماغية أو نوبة قلبية.

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ضغط الدم

2- اختبارات الدم

فحص مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، من بين أمور أخرى، قد تشير المستويات المرتفعة إلى زيادة خطر حدوث مشكلات صحية مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، إذا كان عمرك أكثر من 45 عامًا، فيجب إجراء فحوصات الدم هذه مرة كل خمس سنوات، إذا كنت معرضًا لخطر كبير بأمراض القلب ولديك تاريخ عائلي، فيجب اختبارك سنويًا من سن الأربعين.

3-اختبار Electrocardiogram

هذا اختبار طبي غير مؤلم وغير مؤلم يكتشف تشوهات القلب (القلب) عن طريق قياس النشاط الكهربائي الناتج عن القلب أثناء تقلصه.

4-اختبارات السمنة

زيادة الوزن هي عامل خطر مهم للعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، اسأل طبيبك للتحقق من مؤشر كتلة الجسم (BMI) وقياس الخصر كل عامين.