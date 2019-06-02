شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من الهلوسة.. اعرف الأمراض والأدوية التى تسببها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهلوسة هى نوع من الأحلام التي تبدو حقيقية للغاية وذات واقعية عندما يكون الشخص مستيقظًا على نطاق واسع.

ووفقًا لتقرير موقع "Medindia" فإن هناك بعض الحالات التى قد تسبب الهلوسة وتشمل غيبوبة الصداع النصفي، واضطراب الفصام، والاضطراب الذهاني، واضطراب الفصام، ومتلازمة تشارلز بونيه، وهزات الهذيان.



اضطراب الهلوسة وأسبابه

الأمراض التى تسبب الهلوسة

يعد مرض الفصام أحد الأمراض التي قد تسبب الهلوسة لدى المريض، وهى حالة تؤثر بشكل أساسى على سلوك الأشخاص، وقد يؤثر هذا بشكل كبير على قدرة الشخص على البقاء منتجًا أكاديميًا أو مهنيًا أو اجتماعيًا.

يصيب مرض الشلل الرعاش بشكل رئيسي الجهاز العصبي المركزي وينتج عنه حركات أو هزات لا إرادية، هذا المرض له تأثير قوي على الدماغ، وهذا هو السبب في أن الشخص المصاب من المحتمل أن يعاني من الهلوسة.

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الصرع البؤري هو حالة تحدث نتيجة لسلوك كهربائي غير طبيعي في الدماغ، ومن بين الأعراض التي تميز هذه الحالة الهلوسة، حركة العين من جانب إلى آخر، التعرق، الغثيان، اتساع العين وآلام البطن.

هناك حالة أخرى قد تسبب الهلوسة وهى تتعلق بتطور أورام المخ، وهي نمو يتطور كنتيجة لسلوك الخلية غير الطبيعي في ألم، قد تصبح بعض الأورام سرطانية وتتطلب عناية طبية عاجلة، في حين أن البعض الآخر غير سرطاني ويمكن علاجه بوتيرة أبطأ.



هلوسة

الأدوية التى تسبب الهلوسة

بجانب الأمراض هناك مجموعة متنوعة من الأدوية يمكن أن تسبب الهلوسة كتأثير جانبي، وتشمل الأمثلة على هذه الأدوية المسكنات مثل الأسبرين، مزيلات الاحتقان، الأدوية المنومة.

قد تتسبب فئات معينة من العقاقير في إحداث آثار الهلوسة في قطاعات معينة من الأشخاص، مثل المستوى المرتفع نسبيًا من الهلوسة عند الأطفال دون سن 11 الذين يتناولون عقاقير منشطات لعلاج اضطراب فرط الحركة الناجم عن نقص الانتباه، أيضًا قد يرتفع معدل الهلوسة لدى الأطفال الذين يتناولون الأمفيتامينات والميثيلفينيديت.