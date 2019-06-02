شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من تورم أصابع القدم فى الصباح.. خلى بالك من الروماتويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى بعض الأشخاص من تورم الأصابع فى القدمين صباحًا بسبب عدة أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدى وهشاشة العظام .

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي وفقًا لتقرير موقع "HealthTap" تصلب الأصابع فى الصباح بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسبب أعراضًا أخرى، مثل الألم والتورم والتصلب في أماكن أخرى من الجسم.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهاب يصيب المفاصل في اليدين والقدمين، ومن المعتاد أن تظهر أعراض هذا المرض في الصباح أو بعد فترات طويلة من النوم، وهو عادة السبب وراء زيادة التورم في الأصابع وأصابع القدم، وهو شائع عادة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا.

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هشاشة العظام

بالإضافة إلى تصلب الأصابع، يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدى أحيانًا إلى ألم وتورم وتعب، فقد يجد المرضى أن مفاصلهم تكون أقل صلابة بعد بضع ساعات من الاستيقاظ، ويحدث التصلب في بعض الأحيان في أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك المرفقين والركبتين والكاحلين والقدمين والمعصمين، وذلك لأن التهاب المفاصل الروماتويدي هو استجابة لجهاز المناعة تسبب تورم في الأنسجة الرخوة التي تغطي المفاصل، ما يجعل من الصعب ثنيها.

يزداد التهاب المفاصل الروماتويدي سوءًا على ثلاث مراحل، ويمكن لأولئك الذين يعالجون الأعراض فى وقت مبكر من المرض أن يمنعوا تلف المفاصل في المستقبل.

في المرحلة الأولى يكون التصلب شائعًا، ولكن في المرحلة الثالثة يحدث تلف في الغضروف يجعل من الصعب تحريك المفاصل تمامًا، في بعض الحالات يمكن للأطباء وصف الأدوية في وقت مبكر بما فيه الكفاية لمنع المرض.



التهاب المفاصل الروماتويدي

هشاشة العظام

هشاشة العظام هو سبب شائع آخر لتورم اليد والأصابع، ويعرف هشاشة العظام بالتهاب المفاصل "البلى"، ويحدث نتيجة الإفراط في الاستخدام أو إصابة المفاصل ما قد يسبب تورم في اليدين بسبب هشاشة العظام.