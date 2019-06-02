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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض أديسون وهل أعراضه المبكرة تشبه الاكتئاب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض أديسون أو ما يعرف باسم "قصور الغدة الكظرية"، من الأمراض النادرة التى تصيب الغدد الكظرية، وهى غدد صغيرة فوق الكلى، وتنتج اثنين من الهرمونات الكورتيزول والألدوستيرون، وتلف الغدة الكظرية في مرض أديسون، يعنى ألا تنتج ما يكفي من الكورتيزول أو الألدوستيرون، بحسب ما ذكر موقع "NHS".
مرض اديسون
تشبه الأعراض المبكرة لمرض أديسون أمراضاً مثل الاكتئاب أو الأنفلونزا، حيث قد تواجهك:
نقص الطاقة أو الدافع (التعب).
ضعف العضلات.
مزاج سيء.
فقدان الشهية وفقدان الوزن بدون قصد.
زيادة العطش.
بمرور الوقت، قد تصبح هذه المشاكل أكثر حدة وقد تواجه أعراضًا أخرى، مثل الدوخة والإغماء والتشنجات والإرهاق.
على الرغم من أن هذه الأعراض لا تنجم دائمًا عن مرض أديسون، إلا أنه يجب عليك رؤية طبيبك حتى يمكن التحقيق فيه.
ويحدث مرض أديسون نتيجة لمشكلة في الجهاز المناعي، ما يتسبب في مهاجمة الطبقة الخارجية للغدة الكظرية (قشرة الغدة الكظرية)، ما يعطل إنتاج هرمونات الستيرويد ألدوستيرون والكورتيزول.
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