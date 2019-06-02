صحة ورشاقة

لو بتجيلك نغزة فى الجانب اليمين من صدرك.. اعرف السبب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتجيلك نغزة فى الجانب اليمين من صدرك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر الشخص بألم أو وخزة أسفل الصدر فى الجهة اليمنى وهو ما يصاحبه إحساس بعدم الراحة وقد يكون علامة على وجود حالة كامنة بعض الأسباب المحتملة لهذا الألم تشمل الإصابات والالتهابات وشد العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

images
 

يعتبر الإجهاد من الأسباب الشائعة للألم تحت الثدي وعادة ما يتحسن الألم من تلقاء نفسه ومع ذلك يمكن أن ينتج أيضًا عن حالات تؤثر على الأنسجة والأعضاء الكامنة أو قد يمتد الألم من منطقة أخرى من الجسم مثل المعدة.

أسباب الاصابة بألم الصدر بالجانب الأيمن
 

بعد التمارين  

يمكن أن تسبب إجهاد العضلات الألم تحت الثدي

الإصابات في منطقة الضلوع أو منطقة الصدر شائعة وقد تكون مؤلمة للغاية

Advertisements

الأسباب المحتملة لإصابات الصدر تشمل:

السقوط

ألم-الصدر

السعال الحاد

قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من الجراحة إلى الثديين أو منطقة الصدر أيضًا من ألم أو إزعاج تحت أحد الثديين أو كليهما.

طرق علاج ألم الصدر

قد تساعد كمادات الثلج على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة على تخفيف الألم والتورم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو بتجيلك نغزة فى الجانب اليمين من صدرك.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا