شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتجيلك نغزة فى الجانب اليمين من صدرك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر الشخص بألم أو وخزة أسفل الصدر فى الجهة اليمنى وهو ما يصاحبه إحساس بعدم الراحة وقد يكون علامة على وجود حالة كامنة بعض الأسباب المحتملة لهذا الألم تشمل الإصابات والالتهابات وشد العضلات ومشاكل الجهاز الهضمي، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".





يعتبر الإجهاد من الأسباب الشائعة للألم تحت الثدي وعادة ما يتحسن الألم من تلقاء نفسه ومع ذلك يمكن أن ينتج أيضًا عن حالات تؤثر على الأنسجة والأعضاء الكامنة أو قد يمتد الألم من منطقة أخرى من الجسم مثل المعدة.

أسباب الاصابة بألم الصدر بالجانب الأيمن

بعد التمارين الرياضية

يمكن أن تسبب إجهاد العضلات الألم تحت الثدي

الإصابات في منطقة الضلوع أو منطقة الصدر شائعة وقد تكون مؤلمة للغاية

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الأسباب المحتملة لإصابات الصدر تشمل:

السقوط

السعال الحاد

قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من الجراحة إلى الثديين أو منطقة الصدر أيضًا من ألم أو إزعاج تحت أحد الثديين أو كليهما.

طرق علاج ألم الصدر

قد تساعد كمادات الثلج على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة على تخفيف الألم والتورم.