دراسة تُظهِر فاعلية البامية في مقاومة السرطان

توصّل فريق بحثي من المركز القومي للبحوث في مصر، إلى اكتشاف فاعلية مستخلصات من أوراق البامية في محاربة الخلايا السرطانية.

وخلال الدراسة المعملية التي أجراها فريق قادته الدكتورة عبير فؤاد عثمان، من شعبة الصناعات الصيدلية والدوائية، تم اختبار فاعلية هذه المستخلصات ضدّ خلايا من مرضى سرطانات عنق الرحم والثدي والبروستاتا والكبد.

وأُجرِيَت مقارنة النتائج مع دواء "الدوكسوروبيسين"، وهو دواء يُستخدم لعلاج السرطان، إذ أعطت مستخلصات أوراق البامية نتائج إيجابية جداً.

وقالت الدكتورة عبير عثمان في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المستخلصات تتمثّل في "الميثانول" (AME)، و"الإيثير البترولي" (PEE)، و"الميثانول منزوع المحتوى الدهني" (DAME).

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وأضافت: "أظهرت النتائج أن مستخلص الميثانول منزوع المحتوى الدهني عند تركيز (ml / gµ 50) أعلى فاعلية ضد خلايا سرطانات الكبد والبروستاتا والثدي، على التوالي (0.452، 0.289، 0.298) بالترتيب، بينما كانت أن فاعليته متوسطة ضد خلية سرطان عنق الرحم، عند نفس التركيز.

وذكرت أن مستخلص "الميثانول" أعطى عند تركيز (ml /gµ 50) نشاطاً ملحوظاً (0.323، 0.297، 0.487) على الترتيب، ضد خلايا سرطانات الثدي والبروستاتا والكبد، كما أظهر نشاطاً متوسطاً ضد خلية سرطان عنق الرحم، بنفس التركيز.

وتابعت: "كما تميَّز مستخلص الإيثير البترولي عند أعلى تركيز (50 µg /ml) بفاعلية متوسطة ضد خلايا سرطانات الثدي والبروستاتا والكبد، في حين أظهرت بقية التركيزات للمستخلصات الثلاثة محل الدراسة، فعاليات متوسطة إلى ضعيفة ضد الخلايا السرطانية المستخدمة".

وأرجعت الباحثة هذا التأثير إلى احتواء مستخلصات البامية مركبات "فينولية" فعالة في مقاومة السرطان، إذ تم التعرف في مستخلص "الميثانول" إلى 22 مركباً "فينولياً"، منها 7 أحماض "فينولية" ومشتقاتها، فضلاً عن 15 مركباً "فلافانولياً" ومشتقاتها.

وأشارت عبير عثمان إلى ملاحظة 31 مركباً في مستخلص "الإيثير البترولي"، منها مركبات "هيدروكربونية" تحتوي على الأكسجين، وأخرى "نيتروجينية".