365 حالة اشتباه بالكوليرا في 4 أقاليم إثيوبية

الأحد 2019/6/2 07:46 مساء بتوقيت أبوظبي

أعلنت السلطات الإثيوبية، الأحد، أنها رصدت 360 حالة اشتباه بالكوليرا في 4 أقاليم بالبلاد، من بينها 5 حالات في العاصمة أديس أبابا.

وقال معهد الصحة العامة الإثيوبي الحكومي إن الأقاليم الأربعة تتمثّل في تجراي وأمهرا شمالاً، أوروميا وسط البلاد، وإقليم الصومال الإثيوبي شرقاً، مشيرا إلى إجراء الفحوصات اللازمة للحالات المُسجَّلة.

وأكد المعهد أنه يبذل جهوداً كبيرةً لمنع انتشار المرض وتوعية المواطنين بأعراضه، داعياً إلى التوجُّه فوراً نحو أقرب وحدة أو مركز صحي بغية تلقي العلاج عند ملاحظة علامات الإصابة.

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يُذكَر أن السلطات الإثيوبية أعلنت في منتصف مايو/أيار الماضي تسجيل 175 إصابة بالكوليرا في إقليم أمهرا شمالي البلاد، مع الاشتباه بحالات أخرى.

وأفاد الدكتور بيني مجوس، نائب المدير العام لمعهد الصحة العامة الإثيوبي الحكومي، بأن وزارة الصحة أرسلت لجنةً طبيةً إلى المناطق التي تفشّى فيها المرض، للوقوف على أسباب ظهوره.

وكشف عن تخصيص ميزانية من الحكومة لمجابهة الوباء وتطويقه، محدّداً أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية في انقطاع الكهرباء وصعوبة الاتصالات، والطرق الوعرة بالمنطقة.

وأنشِئ معهد الصحة العامة الإثيوبي بعد دمج 3 معاهد تابعة لوزارة الصحة، وهي "القومي للبحوث الصحية"، و"التغذية"، و"الطب التقليدي".

ويساهم هذا المرفق أساساً في تطوير العلوم الصحية والتكنولوجيا، وتقديم خدمات المختبرات الطبية المرجعية المتعلقة بأسباب الأمراض الرئيسية، وتشخيصها والوقاية منها.