شكرا لقرائتكم خبر عن من الغضب للتوتر للخجل.. إزاى مشاعرك بتتحكم فى صحة بشرتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشاعر والأحاسيس والحالة المزاجية تنعكس على كل شىء فى صحتك وحتى بشرتك، فى هذا التقرير نتعرف على 4 أشياء تتعلق بمزاجك تؤثر على صحة بشرتك، بحسب موقع Medical news today.

يعد الإجهاد أو التوتر والضغط العصبى أكبر عدو لشباب وصحة البشرة، حيث يجعل وجهك مجهداً بسرعة أكبر بكثير، لأنه أكبر محفز لهرمون الكورتيزول الذي يتدفق بكثرة في أوقات التوتر ويدى إلى شيخوخة الجلد.

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الغضب يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التجاعيد فى وجهك، فالغضب يجعل عضلات الوجه متوترة، وهو ما يمنحك خطوطاً بمرور الوقت، كما يمكن أن تؤثر مشاعر الغضب أيضًا على كيفية تجدد بشرتك واستعادة حيويتها.

يثقل الحزن بثقله على الوجه، ويمكن أن يسبب التجاعيد من عبوس الحواجب وتكراره بشكل متكرر، تشير الأبحاث الآن إلى أن تعبير الوجه له تأثير قوي على الجلد وعضلات الوجه، والاكتئاب على المدى الطويل له آثار كارثية على الجلد، لأن المواد الكيميائية المرتبطة بالحالة يمكن أن تمنع الجسم من إصلاح الالتهابات في الخلايا.

يمكن أن ينتقل الإحراج من دماغك إلى جلدك، عندما تتلقى مستقبلات الببتيد العصبي في الجلد رسائل، مما يؤدي إلى احمرار الجلد، تحدد حساسية الجهاز العصبي الودي سبب تكراره لمدى احمراره وبسهولة، وكذلك كيف تشعر بشرتك بالحرارة.