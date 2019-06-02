تقرير.. 5 أسماء انتقم منها كلوب في رحلة التتويج بدوري الأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عانى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـليفربول الإنجليزي، من الفشل في التتويج القاري على مدار 3 نهائيات سابقة قبل أن يتوج السبت بلقب دوري أبطال أوروبا كأول ألقابه مع "الريدز".

خسر كلوب في 2013 أمام بايرن ميونيخ نهائي دوري أبطال أوروبا مع بروسيا دورتموند، وبعد 3 سنوات في موسمه الأول مع ليفربول خسر نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية، وفي العام الماضي خسر ضد ريال مدريد نهائي دوري الأبطال.

ومن أجل التتويج باللقب كان على كلوب الانتقام من مجموعة أسماء.

كارلو أنشيلوتي

قاد كلوب ليفربول لإقصاء نابولي من دور المجموعات بالفوز بهدف نظيف في الجولة الأخيرة بتوقيع محمد صلاح، ليجبر كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي على الانتقال للدوري الأوروبي.

كلوب انتقم من أنشيلوتي الذي أقصاه من ربع نهائي 2014 بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، وقت كان الإيطالي مدرباً لريال مدريد.





بايرن ميونيخ

انتقم كلوب من بايرن ميونيخ في ثمن النهائي بالفوز 3-1 في ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

فضلا عن ذلك، حرم بايرن، كلوب من لقب دوري أبطال أوروبا 2013 حين هزمه 2-1 في نهائي ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية "لندن".

بايرن الذي رفض جلب كلوب كمدرب للفريق في 2008 وفضل عليه يورجن كلينسمان الذي أقيل قبيل نهاية الموسم لسوء النتائج، تذوق طعم المرارة من كلوب هذا الموسم.

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إيكر كاسياس

قدم إيكر كاسياس مع ريال مدريد أداء خرافيا ضد دورتموند بقيادة كلوب في ملعب "سيجنال إدونا بارك" ليجبر "الأصفر والأسود" على الخروج بالفوز 2-0.

تقدم دورتموند في الشوط الأول بثنائية ليحول خسارة الذهاب 0-3 لـ3-2 في مجموع المباراتين، لكنها لم تكن كافية بالنسبة لفريقه حتى يعبر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

وفي المرحلة نفسها في 2019 أمطر لاعبو كلوب شباك كاسياس حارس مرمى بورتو بـ6 أهداف ليفوز "الريدز" 6-1 بمجموع المباراتين.





فيليبي كوتينيو

أصر كلوب على إبقاء البرازيلي فيليبي كوتينيو في ليفربول وعدم رحيله إلى برشلونة، لكن اللاعب البرازيلي فضل الانتقال للبارسا في يناير/كانون الثاني 2018.

وفي مايو/أيار 2019 أقصى كلوب كوتينيو في "أنفيلد" الملعب الذي تركه قبل عام ونصف بفوز ساحق على برشلونة بنتيجة 4-0 في إياب نصف النهائي، رغم خسارة "الريدز" ذهابا بنتيجة 0-3.





النحس

لو كان النحس رجلاً فإن كلوب قد قتله في نهائي 2019، بعد بقائه قرابة 4 أعوام قضاها مع ليفربول بدون أي لقب، لينجح المدرب الألماني بتحقيق لقبه الأول مع ليفربول.