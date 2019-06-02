5 أعشاب وفيتامينات تحسن مزاجك وتعالج الاكتئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من الأمراض النفسية الشائعة بشكل كبير، وهو يختلف عن الحزن بشكله التقليدى، حيث إنه يؤثر على تركيب المواد الكيميائية فى المخ، ويمكنك علاج الاكتئاب الطرق الطبيعية بعيدا عن الأدوية، لتحسين مزاجك وحالتك النفسية، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الطرق الطبيعية لعلاج الاكتئاب، بحسب موقع "watsonshealth".
الجينسينج
نبات ينمو فى أمريكا والدول الآسيوية، جذر هذا النبات معروف بخصائصه الطبية، وقد استخدم الشعب الصيني الجينسنج لسنوات عديدة لتحسين الصحة النفسية وتخفيف التوتر، كما أنه من الحلول لمشكلة عدم وجود الدافع والطاقة التى تظهر لدى المصابين بالاكتئاب.
مكملات أوميجا 3 تساعد على تقليل خطر الاكتئاب، كما أنها تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن العثور على هذه الأحماض الدهنية فى زيت السمك وفى الطحالب البحرية.فيتامين ج (حمض الأسكوربيك)
فيتامين (ج) هو فيتامين قوي مضادات الأكسدة له فوائد معينة مثل فقدان الوزن وتحسين الطاقة، يتم التحكم فى إفراز الكورتيزول، وهو هرمون التوتر بواسطة هذا الفيتامين. زيادة الكورتيزول يؤدي إلى ارتفاع خطر الاكتئاب، وبالتالى فإن الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين C عادة ما يكونوا مرهقين ومجهدين، فيتامين C له خصائص مضادة للاكتئاب لأنه عامل مساعد للسيروتونين.فيتامينات ب المعقدة
غالبًا ما يحدث الاكتئاب بسبب خلل فى الناقلات العصبية فى المخ، هذه الناقلات العصبية، مثل السيروتونين، تعزز الحالة المزاجية عن طريق نقل الإشارات بين خلايا الدماغ بكفاءة، الفيتامينات B تجعل الجسم يحفظ التريبتوفان، وهو حمض أمينى، ويحوله إلى السيروتونين، وبالتالى يحسن الحالة المزاجية للاكتئاب.
البابونج
البابونج مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من القلق والاكتئاب، فى إحدى الدراسات، قلل البابونج القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام الذين استخدموا المستخلص لمدة 8 أسابيع.
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