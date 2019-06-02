شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك اسلامى .. اوغندا تعتمد على الموز والفول السودانى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول العالم الإسلامى والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

في أوغندا يعتبر الموز هو المصدر الأساسي للغذاء، لذلك يتناوله الصائمون كمكوّن رئيسي في وجبتي الإفطار والسحور، ويتم استخدامه في وجبة غذائية محلية شهيرة تعرف بـ "الماتوكي" وهي عبارة عن موز مشوي، وتعتبر هي وجبة الإفطار الأوغندية الرئيسية، يتميز الموز باحتوائه على البوتاسيوم مما يساعد الجسم على احتفاظه بأكبر كمية من الميا.

الماتوكى

وحسبما جاء بموقع How Africa أشهر الأطباق التى تتميز بها أوغندا ما يعرف باسم الماتوكى ، و هو نوع من أنواع الموز، يتم حصاده وهو أخضر "أى قبل نضجه تمام على الشجر"، ويعد أحد الأطباق الشهية فى أوغندا، غالبا ما يتم تقديمه كالبطاطس المهروسة.

الماتوكى

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الماندازى

هى أشبه بالسمبوسة المقلية، وهى واحدة من الأطباق الأكثر شعبية بين الشعوب السواحلية منها أوغندا، غالبا ما تكون مصنوعة أنها فى شكل مثلث، وأحيانا تقدم فى شكل دائرى أو بيضاوي، وعادة ما يتناولها مع عصير الفاكهة الطازجة .

الماندازى

وهناك أيضاً الأفاكادو والفول السودانى المطبوخ، كما يقبل السكان هناك على الالتزام بتناول التمر خاصة السعودى مع اللبن فور أذان المغرب ثم تناول الوجبات الرئيسية.