شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحمام بالماء الساخن عذاب للجلد.. ابعد عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستحمام على قدر أهميته وفوائدة فى الحفاظ على نظافة الجسم إلا أنه له أضرار كثيرة على صحة البشرة فقد يؤدى إلى تجريد الجلد من الزيوت وتلف البروتينات وجفافها والنتيجة مشكلات بدلا من الفوائد، وهناك طرق للتحايل على هذه الاضرار يجب اتباعها للحصول على أقصى استفاده من الاستحمام،حسبما ذكر موقع "”uxbskincare.

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن حتى بدون استخدام الصابون يزيل كافة الزيوت والرطوبة الموجودة بالجلد تزيل جلدك عن الزيت والرطوبة فكلما كان الماء أكثر برودة كلما فقدت الزيوت بالجلد أقل.

ومن مخاطر الاستحمام بالماء الساخن على صحة الجلد أيضا سرعة تبخر المياه فور الانتهاء من الاستحمام فهذا التبخر يؤدى إلى فقدان المزيد من الماء من الجلد والنتيجة بشره ستكون بشرة جافة.

Advertisements

استخدام العطور الصناعية أثناء الاستحمام خطر على الجلد.

العطور الاصطناعية قد تؤدى إلى تهيج الجلد وحدوث أضرار خطيرة به.

كيف تحول الاستحمام من ضار إلى مفيد لصحة جلدك

يمكن تحويل هذا العذاب الذى يصيب الجلد والبشرة إلى وقت من التغذية والرطوبة بخطوات بسيطة وهى الزيوت الطبيعية لتي يمكن أن تساعد في دعم بنية الجلد والحيوية الطبيعية مع جذب الرطوبة وحفظها والحفاظ على صحة البشرة ممتلئة الجسم مثل زيت عباد الشمس أو زيت الخروع يمكن أن يكون لهذه الزيوت وظائف مختلفة مثل منع ظهور حب الشباب أو العمل كمطربات أو تطهيرية للحفاظ على رطوبة البشرة.

ويتم نقل المكونات النشطة في منتجات الاستحمام بسهولة أكبر إلى الجلد حيث يمكن أن تكون أكثر نفعًا عندما تكون مبللاً حيث يمكن أن تساعد المكونات النشطة مثل تقطير النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C أو B أو E في دعم المصفوفة الخارجية للخلايا الجلدية وتعمل كمضادات للأكسدة.