شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن متلازمة فرط التنفس.. وكيف تتسبب فى وقوع حالات إغماء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط التنفس هو حالة طبية تحدث نتيجة ضخ كمية كبيرة من الأكسجين وإخلاء ثاني أكسيد الكربون بسرعة ، مما يسبب الإغماء ،كما أوضح موقع "Medscape".

غالبًا ما يحدث فرط التنفس الحاد بسبب القلق ، أو النقص الحاد في ثاني أكسيد الكربون الذى يمكن أن يقلل من تدفق الدم في المخ ويسبب أعراضًا عصبية مثل الإغماء والنوبة والدوخة والارتباك.

ويوصى عند الإصابة عند حدوث فرط التنفس، بالتنفس في كيس ورقي وهو علاج منزلي يوفر حلاً قديمًا ولكنه لا يزال قابلاً للتطبيق، فقد يؤدي الاستنشاق من كيس الورق إلى استنشاق ثانى أكسيد الكربون، مما يؤدى إلى إبطاء معدل التنفس وكذلك تنظيم التوازن الحمضي القاعدي بحيث لا يصاب الفرد بالإغماء أو يدخل في قلوية الجهاز التنفسي.

أيضًا يمكن للتنفس من خلال الفم مع إغلاق فتحة الأنف، توفير علاج لفرط التنفس قبل أن يصل الشخص إلى نقطة الإغماء.

متلازمة فرط التنفس

أعراض فرط التنفس وحيل التغلب عليه

هناك بعض الأعراض الشائعة لمتلازمة فرط التنفس:

تنميل ووخز في الأصابع والشفتين.

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تشنجات في اليدين والقدمين.

الشعور بالتوتر.

ضيق حول الفم.

إذا كان المريض قد عانى من متلازمة فرط التنفس من قبل، فقد يكون لديه بعض الاستراتيجيات البسيطة للاسترخاء للمساعدة في تحقيق الهدوء واستعادة أنماط التنفس الطبيعية ، مثل تمارين التنفس العميق.

اطلب من الشخص المصاب بفرط التنفس أن يحبس أنفاسه لأطول فترة ممكنة ، ثم قم بالزفير ، يكرر هذا التمرين حتى يبدأ المريض في الشعور بالقلق للسيطرة على فرط التنفس

إذا كان المريض يواجه صعوبة في إدارة الأعراض السابقة يجب العرض على الطبيب لإعادة تقييم خطته الشاملة للعلاج ، والتي قد تشمل مزيجًا من العلاج المعرفي ، وتقنيات الحد من التوتر ، والأدوية (مزيلات القلق ، مضادات الاكتئاب ، الليثيوم.)

التنفس بالكيس فى حال فرط التنفس