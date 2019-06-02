شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من القىء الدموى.. احذر قد تكون أعراض نزيف داخلى في المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المعدة هي جزء من الجهاز الهضمي، حيث ينتقل الطعام الذي تتناوله من المريء إلى معدتك، وتقوم المعدة بتقسيم الطعام إلى أجزاء أصغر قبل نقله إلى الأمعاء الدقيقة لزيادة هضم الطعام.

قد يحدث بعد تعرضك لصدمة أو حادث نزيف داخلى فى المعدة قد يشكل تهديد لحياتك إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه سريعا.

وتشمل أعراض النزيف الداخلي بشكل عام ، بما في ذلك النزيف في المعدة ، الضعف والشعور برأس خفيفة وضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم والصدمة ، كما هو مذكور في موقع " Healthgrades".

اعراض نزيف المعدة الداخلى

أعراض نزيف المعدة الداخلي

بعض أعراض نزيف المعدة الداخلية أكثر دقة من غيرها، قد تشمل الأعراض الخفية اضطراب في المعدة وآلام في البطن ، والدوخة ، وفقدان الوزن.

الأعراض الأكثر وضوحا للنزيف ستكون تحول لون البراز إلى اللون الأسود من وجود الدم بسبب التغيرات الكيميائية التي تحدث أثناء شق طريقه عبر الجهاز الهضمي ، القئ المصحوب بالدم الذى قد يكون بلون أحمر زاهي أو قاتم بسبب فقدان الدم .

Advertisements

وتعد الأسباب الشائعة لنزيف المعدة القرحة ، والتهاب المعدة ، والإصابة ، والبكتيريا H بيلوري ، والالتهابات الفيروسية والسرطان.

وفقًا لـموقع "Healthgrades" ، فإن العناية الطبية العاجلة ضرورية في حالة حدوث أعراض مثل شحوب الجلد أو صعوبة في التنفس أو ألم شديد في البطن أو فقدان الوعي.

نزيف المعدة الداخلى

علاج نزيف المعدة الداخلي

سيتم البدء فى إعطائك سوائل للمساعدة فى الحفاظ على ضغط الدم، كما سيتم أيضًا سحب الدم للتحقق من مستوياتك، وإذا فقدت الكثير من الدم ، فقد تحتاج إلى نقل دم للمساعدة في استقرارك.

بعدها قد يلجأ الطبيب إلى اجراء منظار فى المعدة لتصوير الجزء الداخلي من المعدة لمعرفة من أين يأتي النزيف، و خلال هذا الإجراء ، يمكن للطبيب أن يخيط موقع النزيف أو الكى لإيقاف النزيف.