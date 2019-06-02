الاتحاد المغربي يعلن 4 قرارات على خلفية موقعة الوداد والترجي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم 4 قرارات رسمية، على خلفية أزمة مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام الترجي التونسي (الجمعة) في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الوداد إياب نهائي المسابقة أمام الترجي اعتباريا بقرار من الحكم الجامبي باكاري جاساما، بعد رفض الفريق المغربي استكمال المباراة بداية من الدقيقة 58؛ بسبب اعتراضه على إلغاء هدف له ورفض الاستعانة بتقنية "الفيديو" التي تبين بعد ذلك أنها معطلة.

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أول قرارات الاتحاد المغربي كان إعلان المساندة غير المشروطة من الاتحاد للوداد في هذه الأزمة.

كما قرر الاتحاد مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتفاصيل الأزمة وتعزيز ذلك بكل الاعترافات والوثائق التي تؤيد موقف الوداد.

كما قرر الاتحاد المغربي اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وأخيرا التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر يوم 4 يونيو الحالي والذي سيخصص لمناقشة الأزمة.

وكان جاساما قرر بعد تشاوره مع مسؤولي الكاف منح لقب دوري أبطال أفريقيا للترجي، لتكون المرة الثانية على التوالي التي يفوز بها الفريق التونسي باللقب والرابعة في تاريخه.