"أم سياف" أسيرة تنظيم الدولة والمُعاوِنة لأميركا في تعقّب البغدادي

تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت، تقريرا حصريا لصحيفة "الغارديان" عن "أم سياف"، الأسيرة البارزة السابقة في تنظيم الدولة الإسلامية، ودورها في معاونة الاستخبارات الأميركية في تعقب أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم، ومن بين القضايا التي تناولتها الصحف أيضا القمة التي استضافتها السعودية في مكة بشأن ما تعتقد بأنه التهديد الإيراني للمنطقة.

البداية من "الغارديان" وتقرير واسع عبر صفحتها الرئيسية لمارتين شولوف من أربيل في العراق بعنوان "دور أسيرة تنظيم الدولة في تعقب الاستخبارات الأميركية للبغدادي"، ويقول شولوف إن "الغارديان" علمت أن "أبرز أسيرات" تنظيم الدولة الإسلامية لعبت دورا في تعقب زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، وساعدت في تحديد أماكن مخابئه، وفي بعض الأوقت حددت موقعه بالضبط في الموصل.

ويقول شولوف إنه أجرى في معتقل بمدينة أربيل أول مقابلة صحافية مع نسرين أسعد إبراهيم، المعروفة بأم سياف، المحكوم عليها بالإعدام في العراق، والتي توصف بأنها أهم أسيرة من تنظيم الدولة.

واحتجزت أم سياف عام 2015 في عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية في حقل العمر النفطي بدير الزور قتل فيها زوجها فتحي بن عون بن الجليدي مراد التونسي المعروف بأبي سياف، وهو "وزير النفط" في التنظيم وأحد أصدقاء البغدادي المقربين.

وكشف مسؤولون أكراد للصحيفة أن أم سياف، البالغة من العمر 29 عاما، رفضت في البداية التعاون مع المحققين، لكن في أوائل عام 2016 بدأت بالكشف لوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA والاستخبارات الكردية عن معلومات سرية حساسة للغاية حول التنظيم وزعيمه، ساعدت في جهود ملاحقة البغدادي. واستغرقت جولات استجوابها ساعات.

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وأكد مسؤولون أكراد للصحيفة أنهم كانوا في فبراير/ شباط 2016 يوشكون على توقيف البغدادي، حيث كشفت أم سياف منزلا في الموصل يعتقد بأنه كان يختبئ فيه، لكنّ المسؤولين الأميركيين قرروا الامتناع عن استهداف المنزل.

ويقول الكاتب إن الاستخبارات الأميركية والكردية وجدت في أم سياف مصدرا مهما للمعلومات عن شخصية البغدادي، وأكدت أم سياف للصحيفة أنها التقت مرارا وتكرارا البغدادي، لأنها زوجة أحد أهم مسؤولي التنظيم، وحضرت تسجيل البغدادي خطابات دعائية لعناصر التنظيم.

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ورجحت أم سياف أن البغدادي يوجد الآن في العراق، موضحة أنه يشعر دائما بالأمان في هذه البلاد، خلافا لسورية، ويقول شولوف إن أم سياف متورطة في جرائم وحشية، بما فيها اختطاف نساء وفتيات إيزيديات وموظفة الإغاثية الأميركية كايلا مولر واغتصابهن من قبل البغدادي وغيره من قادة داعش.

وننتقل إلى صحيفة "فاينانشال تايمز"، وتقرير لسايمون كير من دبي ومونافار خلاج من طهران، بعنوان "السعودية تطالب بموقف عربي حاسم بشأن إيران".

ويقول التقرير إن السعودية دعت الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم ضد السعودية، بينما عقد الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قمة طارئة أدانت تدخل طهران في المنطقة.

وقال الملك السعودي في كلمته في القمة إن الرياض تريد تجنب الحرب وتسعى لحل سلمي، رغم إدانته لما وصفه بدعم إيران للإرهاب في المنطقة بصورة مباشرة وبالوكالة.

ودعا الملك السعودي دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على الأمن إثر ما وصفه بأنه هجمات "إجرامية" ضد أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطة لضخ الوقود في السعودية الشهر الماضي,

ويوم الخميس أنحى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركية، باللائمة في الهجمات على طهران، وقال إنها تحاول رفع أسعار النفط الخام.

وفي طهران، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول المشاركة في القمة إلى مساعدة الفلسطينيين "بدلا من ترديد هراء ضد إيران".

"الترحيب بترامب"

وننتقل إلى صحيفة التايمز، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "الترحيب بترامب: زيارة رسمية لرئيس أميركي فرصة لدعم المصالح البريطانية". وتقول الصحيفة إنه في زيارته الرسمية المزمعة لبريطانيا يجب أن يلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحترام اللائق بمنصبه كـ"زعيم للعالم الحر" وكالحليف الأهم لبريطانيا.

وتقول الصحيفة إنه مما لا شك فيه أن ترامب تنقسم حوله الآراء. وفي زيارته السابقة لبريطانيا قوبل بمظاهرة حاشدة في لندن وبدمية ضخمة على هيئته. وترى الصحيفة أن الحق في التظاهر والاحتجاج حق مهم للغاية، لكن حق انتقاد السلوك المشابه للعب الأطفال حق هام أيضا.

وتقول الصحيفة إن ترامب ليس مجرد سياسي، بل سيجيء إلى بريطانيا بوصفه رئيس دولة بدعوة رسمية من الملكة. وتمثل الزيارة التحالف والعلاقات الوثيقة بين البلدين، وعلى هذا يجب التعامل معها كحدث هام يلقى الاحترام والاحتفاء اللازم.

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