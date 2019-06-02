أجواء مبهرة من "يوم السيدات" في مهرجان "إبسوم" بالمملكة المتحدة

تألقت السيدات المشاركات فى يوم السيدات بسباق "إبسوم" بإنجلترا، اليوم السبت، إذ ظهرت خطوط الأزياء كافة، والتألق الكبير للمشاركات والسيدات اللاتى حضرن يوم السيدات ضمن فعاليات مهرجان إبسوم، لسباق الخيل، والذى يقام بصورة سنوية، لما يزيد عن 200 عام.

وارتدت النساء أجود الفساتين والقبعات الرائعة وأكثرها أناقة أثناء نزولهن في ميدان سباق الخيل لبدء عطلة نهاية الأسبوع، وبدء الاحتفالات.

أقرأ أيضاً :

Advertisements

وأثبت اللون الوردي أنه خيار شائع، مع ظلال من أحمر الخدود والتوت والفوشيا النابضة بالحياة كلها معروضة في شروق الشمس، ووصلت النساء في الفساتين الفضفاضة والعباءات القصيرة، وكان عددهن يتجاوز العشرات لحضور الحدث، وهو أحد أبرز الأحداث والسباقت البريطانية.

وقد يهمك أيضًا: