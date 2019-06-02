خلى بالك.. تناول حبوب منع الحمل والإجهاض المتكرر أحد أسباب الإصابة بالجلطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤدي العديد من العوامل إلى حدوث الجلطات التى تمنع تدفق الدم بسهولة مما يهدد الحياة، يمكن أن تشمل الجلطة الدموية في القلب أو الرئتين أعراضًا مثل ألم الصدر وضيق التنفس بحسب موقع Heart.
الجلطة الدموية في المخ يمكن أن تسبب الصداع وتغيير الكلام والشلل والدوخة وصعوبة في التحدث أو فهم الكلام مما يوحي بجلطة دماغية محتملة.
قد تؤدي الجلطة الدموية في الأوردة العميقة للساق إلى ظهور أعراض مثل الألم والاحمرار والدفء والتورم في أسفل الساقأسباب الإصابة بالجلطات
إذا كان فى العائلة أو الأقارب أشخاص يعانون من تجلط غير طبيعي أو مفرط.
تاريخ من جلطات الدم المتكررة قبل سن الأربعين.
جلطات الدم أثناء الحمل أو أثناء تناول حبوب منع الحمل.
الإجهاض غير المبرر.
تاريخ من جلطات الدم المفرطة أو غير العادية في الأوردة الكبدية أو الكلى.طرق تشخيص الإصابة بالجلطة
سوف تشمل اختبارات الدم الأولية تعداد دم كامل وعدد الصفائح الدموية تقيس هذه الاختبارات عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية فى الدم والأهم قياس عدد الصفائح الدموية وهى عبارة عن شظايا خلايا الدم التي تلتصق ببعضها لتشكل جلطات.
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