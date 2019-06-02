شكرا لقرائتكم خبر عن لو متوتر على طول.. اعرف ارتفاع هرمون الكورتيزول بيعمل إيه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يكون الشخص مصابا بالإجهاد أو التوتر، تطلق الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول، وهو يلعب دوراً في العديد من الوظائف الجسدية ، بما في ذلك التحكم في مستويات السكر في الدم، و مستوى الكورتيزول في الدم عادة ما يكون أعلى في الصباح وينخفض ​​تدريجيا طوال اليوم، ولكن ارتفاع الكورتيزول بشكل مستمر بسبب التوتر الدائم يمكن أن يسبب لك أضراراً صحية، بحسب ما ذكر موقع Medical newstoday.

وتعود أهمية هرمون الكورتيزول إلى أنه يلعب دوراً فى تنظيم دورات النوم والاستيقاظ في الجسم، وكيفية استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون والبروتينات، الحد من الالتهابات، السيطرة على ضغط الدم.



هرمون الكورتيزول

مخاطر ارتفاع الكورتيزول فى الجسم

يعتمد الجسم على التواصل الفعال بين الأجزاء الثلاثة التالية من الجسم لإطلاق الكمية الصحيحة من الكورتيزول:الغدة الكظرية، الغدة النخامية، منطقة ما تحت المهاد.

الكورتيزول الزائد قد ينتج عن ورم أو كآثار جانبية لبعض الأدوية.

الكورتيزول الزائد يمكن أن يؤدي إلى متلازمة كوشينغ، و تشمل الأعراض:

ضغط دم مرتفع.

ضعف العضلات.

زيادة العطش.

التبول بشكل متكرر.

التغيرات في المزاج .

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زيادة الوزن بسرعة في الوجه والبطن.

هشاشة العظام.

كدمات أو علامات تمدد أرجوانية تظهر على الجلد.

انخفاض الرغبة الجنسية.

قد تجد بعض النساء أيضًا أن الدورة الشهرية تصبح غير منتظمة أو تتوقف تمامًا.



الكورتيزول

يمكن أن يسبب الكثير من الكورتيزول أيضًا حالات وأعراضًا أخرى، بما في ذلك:

ضغط دم مرتفع.

داء السكرى من النوع الثانى.

إعياء وتعب.

ضعف وظائف المخ.

العدوى.