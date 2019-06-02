صحة ورشاقة

بعد رمضان.. البيض والشوفان والفاكهة لإفطار صحى يمدك بالطاقة طول اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وينتهى شهر رمضان المبارك ونعود إلى الروتين اليومى فى الحياه وتناول الوجبات على مدار اليوم ، ووجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يتناولها الأسنان لفوائد الصحية الكثيرة فيمكنها أن تمدك بالطاقة وتمنعك من تناول الكثير خلال بقية اليوم،حسبما أكد موقع " “healthline.

أفضل  أطعمة يمكنك تناولها في الصباح للحفاظ على صحتك
ما_هو_أفضل_فطور_في_الصباح

 

البيض

أظهرت الدراسات أن تناول البيض في وجبة الإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبة التالية ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والأنسولين ثابتة.

القهوة

القهوة مشروب رائع لبدء يومك لإحتوائه على نسبة عالية من الكافيين  والذي ثبت أنه يحسن الحالة المزاجية واليقظة والأداء العقلي.

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 الشوفان

الشوفان هو أفضل خيار لتناول الإفطار لمحبي الحبوب لإحتوائه  على ألياف فريدة "بيتا جلوكان" التى تساعد فى انخفاض الكوليسترول في الدم

الفاكهة
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الفاكهة يمكن أن تكون جزءًا لذيذًا من وجبة إفطار مغذية ،فجميع أنواع الفاكهة تحتوي على الفيتامينات والبوتاسيوم والألياف وقليلة السعرات الحراريةكما أن ثمار الحمضيات غنية جدًا بفيتامين

بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف اللزجة  مما يساعدك على الشعور بالشبع لعدة ساعات بعد تناول الطعام قد تحسن بذور الكتان أيضًا حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم والحماية من سرطان الثدي

الجبن المنزلية

الجبن المنزلية غني بالبروتين مما يزيد من التمثيل الغذائي وينتج عنه شعور بالامتلاء .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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