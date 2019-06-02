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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رمضان.. البيض والشوفان والفاكهة لإفطار صحى يمدك بالطاقة طول اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وينتهى شهر رمضان المبارك ونعود إلى الروتين اليومى فى الحياه وتناول الوجبات على مدار اليوم ، ووجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يتناولها الأسنان لفوائد الصحية الكثيرة فيمكنها أن تمدك بالطاقة وتمنعك من تناول الكثير خلال بقية اليوم،حسبما أكد موقع " “healthline.أفضل أطعمة يمكنك تناولها في الصباح للحفاظ على صحتك
البيض
أظهرت الدراسات أن تناول البيض في وجبة الإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبة التالية ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والأنسولين ثابتة.القهوة
القهوة مشروب رائع لبدء يومك لإحتوائه على نسبة عالية من الكافيين والذي ثبت أنه يحسن الحالة المزاجية واليقظة والأداء العقلي.
الشوفان هو أفضل خيار لتناول الإفطار لمحبي الحبوب لإحتوائه على ألياف فريدة "بيتا جلوكان" التى تساعد فى انخفاض الكوليسترول في الدمالفاكهة
الفاكهة يمكن أن تكون جزءًا لذيذًا من وجبة إفطار مغذية ،فجميع أنواع الفاكهة تحتوي على الفيتامينات والبوتاسيوم والألياف وقليلة السعرات الحراريةكما أن ثمار الحمضيات غنية جدًا بفيتامينبذور الكتان
بذور الكتان غنية بالألياف اللزجة مما يساعدك على الشعور بالشبع لعدة ساعات بعد تناول الطعام قد تحسن بذور الكتان أيضًا حساسية الأنسولين وتقلل من مستويات السكر في الدم والحماية من سرطان الثديالجبن المنزلية
الجبن المنزلية غني بالبروتين مما يزيد من التمثيل الغذائي وينتج عنه شعور بالامتلاء .
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