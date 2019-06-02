شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟.. اعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسيل وتنظيف الأسنان من الأشياء الهامة والتي يجب القيام بها دائما للحد من التعرض لمشاكل في اللثة والأسنان، كتسوس الأسنان أو التهاب اللثة، ونجد أن الكثير من أطباء الأسنان يوصون بضرورة تنظيف الأسنان بشكل يومي للحفاظ عليها، ولكن متي يجب تغير فرشاة الأسنان؟..سؤال يجب التعرف علي إجابته خلال الأسطر القادمة، ووفقا لموقع " coventgardendenta".

تغير فرشاة الأسنان من الأمور التي تحافظ علي صحة أسنانك، والتي تحافظ بشكل كبير علي صحتك علي المدي البعيد، ولذا يجب تغيرها كل 6 أشهر كحد أقصي، لأن هذا الأمر يحافظ علي صحتك وعلي صحة أسنانك، ولذا يجب الاهتمام بتغيرها الدائم.

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وهناك بعض الحيل التي يجب توخي الحذر منها، والتي تنصح بتغير فرشاة الأسنان بشكل دائم في حالة التعرض والإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، لأن البكتيريا والجراثيم تتواجد بكثرة داخل الفرشاة ويجب التخلص منها حفاظا على صحتك وعدم تكرار المرض مرة أخرى.

وعند تغير لون شعيرات فرشاة الأسنان يجب تغييرها على الفور، لأن هذا الأمر يعد علامة على أنها تحتوى على بكتيريا وجراثيم داخلها، ويجب تغييرها حفاظا علي صحتك.