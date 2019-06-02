شكرا لقرائتكم خبر عن القيلولة وتعلم أشياء جديد أمور لها مواعيد صحية.. أعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الساعة البيولوجية لجسم الإنسان تعرف بتحديد مواعيد محددة في اليوم للشخص، ويقوم هذا الشخص بالقيام ببعض العادات اليومية كل يوم في نفس الميعاد، كالنوم، وأخذ قسط صغير من النوم "القيلولة"، ولكن خلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الأشياء التي لا تحتاج للساعة البيولوجية، ولكنها تحتاج لمواعيد محددة يجب القيام بها للحفاظ علي صحتك، والحد من الإصابة بالأمراض، وذلك سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "medicalnewstoday".

هناك العديد من الأشياء التي نقوم بها دون علم أنه يجب تحديد مواعيد لها، وهذا الأمر هو الأفضل والأصلح لك لصحتك، ولذا عليك التعرف علي هذه الأشياء ومعرفة أفضل موعد للقيام بها، ومنها:

-القيلولة

هناك العديد من الأقاويل حول أهمية القيلولة، والتي يجب اتباعها والقيام بها للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، فأخذ قسط من الراحة اليومية يساعد بشكل كبير في الحد من الشعور بالضغط النفسي، ولذا عليك القيام بهذا الأمر يوميا لمدة 20 دقيقة إلي 30، فهذا هو الوقت الجيد جدا للحصول علي الراحة في الجسم، والحصول علي جسم نشيط مرة أخرة، كما ينصح بالقيام بها خلال الساعة 2 إلى 3 عصرا.

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-تعلم شيء جديد..

هل تعلم أن هناك وقت جيد لتعلم شيء جديد؟..هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، والتي تؤكد علي ضرورة التخطيط الجيد لتعلم شيء جديد قبل النوم مباشرة.