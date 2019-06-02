إنفوجراف.. كلوب يسعى لدخول قائمة "العظماء الألمان" في دوري الأبطال

يسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لدخول قائمة المدربين العظماء الألمان، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا السادس في تاريخ "الريدز".

ويواجه الليفر نظيره توتنهام هوتسبير، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisements

وإذا توج كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا، فإنه سيصبح خامس مدرب ألماني يتوج باللقب الأوروبي، بعد أودو لاتيك وديتمار كرامر وأوتمار هيتسفليد ويوب هاينكس.

"العين الرياضية" تستعرض من خلال الإنفوجراف التالي المدربين الألمان المتوجين بالبطولة الأوروبية.



