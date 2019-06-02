8 نصائح للحفاظ على صحة القلب.. لا تسرفوا في تناول الكعك

الأحد 2019/6/2 02:40 مساء بتوقيت أبوظبي

أطلقت شركة نيوهارت لإدارة المنشآت الطبية والمستشفيات بمصر، حملة للتوعية بطرق التغذية الصحيحة لمرضى القلب بعد انتهاء شهر رمضان المعظم وأيام عيد الفطر المبارك، وتستمر الحملة على مدار أسبوع كامل تبدأ من السبت 1 يونيو/حزيران إلى الخميس 6 يونيو/حزيران 2019.

7 نصائح غذائية لعيد سعيد

وأكد الدكتور محمد ماهر، المدير التنفيذي لنيوهارت، أن الحملة تأتي في إطار الدور الهام الذي تقوم به لنشر الوعي الصحي بين المواطنين وتوعية المواطنين بشكل عام ومرضى القلب والسكر بشكل خاص بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عند اعتمادهم على أنظمة غذائية خاطئة بعد انتهاء شهر الصيام.



ووجه الدكتور عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، عضو فريق نيوهارت الطبي، واستشاري القلب والقسطرة بمستشفى المعلمين -أحد المستشفيات التي تديرها نيوهارت- 8 نصائح للمواطنين وخاصة مرضى القلب خلال فترة العيد كالتالي:



-تقليل السكريات وعدم الإفراط في تناول الكعك وبالأخص مرضى السكر.





-البعد قدر المستطاع عن النشويات والأغذية المحفوظة.

-تحضير الطعام بزيت الزيتون والبعد عن السمنة والزيوت المهدرجة.

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-البعد عن المقليات قدر المستطاع مثل (البانيه، البطاطس المحمرة بالزيت).

-زيادة عدد الوجبات لأربعة وخمس وجبات يوميا.





-إدخال وجبات يوميا للنظام الغذائي للشخص تحتوي على فاكهة أو سلطة.

-الحرص على رياضة المشي في إجازة العيد في حدود نصف ساعة يوميا.





-البعد عن الأكل عالي الملح مثل الرنجة والفسيخ نظرا لارتفاع درجات الحرارة مما قد يؤدى إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل.

واختتم عبدالعزيز حديثه قائلا "إن عدم الالتزام بالنصائح الطبية السابقة قد يؤدي إلى اختلال معدلات السكر والضغط والتي تؤثر بشكل كبير وملحوظ على مرضى ضعف عضلة القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر".