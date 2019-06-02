مخاطرُ ستجعلكِ تفكّرين ألف مرّة قبل تناول الوجبات الجاهزة والآيس كريم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلُصتْ دراستان علميّتان حديثتان، أجريتا في إسبانيا، وفرنسا، إلى أنّ الوجبات الجاهزة، وهي الأغذية المعالِجة بكثرة، وتشمل أيضًا، الآيس كريم، تسبّب خطر الإصابة بالنّوبات القلبيّة، والموت المبكّر.

وتُضاف هذه الدّراستين الحديثتين، إلى مجموعة من الأبحاث، التي أكّدت، أنّ الأطعمة المصنّعة بشكر كبير، تؤثّر بقوّة على صحّة الإنسان، وتسبّب أمراض السّرطان والسّمنة وارتفاع ضغط الدّم، وغيرها.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، البريطانية، فإنّ باحثين من جامعة باريس بالعاصمة الفرنسية، توصّلوا إلى أنّ الأشخاص، الذين يستهلكون الوجبات الجاهزة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسّكتة الدّماغيّة والنّوبات القلبيّة وغيرها من مشكلات القلب والأوعية الدّمويّة.

وذكر أحد القائمين على الدّراسة، "ماتيلد توفير" بأنّ هناك الكثير من الأدلّة الكافية، التي تجعل السّلطات الصّحّيّة تتّخذ إجراءات لحماية النّاس من هذه الأنواع من الوجبات.

ودعا "توفير"، المستهلكين إلى تجنّب تناول هذه الأطعمة قدر الإمكان، مشددًا، على أنّ الجميع بحاجة إلى العودة للوجبات الغذائيّة الأساسيّة والصّحّيّة.

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بينما أوضحتْ المسؤولة عن الدّراسة الإسبانيّة في جامعة نافارا بمدينة بامبلونا، ماريا بيس راستريلو، أنّ ارتفاع معدّل الوفيات مرتبط بزيادة استهلاك المثلّجات، والوجبات الجاهزة، والكعك، والحلويّات.

ولفتتْ "راستريلو"، إلى أنّه بات من المهمّ، أنْ يعرف النّاس كيف يتعاملون مع هذه الأطعمة المصنّعة، كما أنّهم بحاجة إلى النّصح والارشاد، وهذا دور المسؤولين والمختصّين.

وتكون الوجبات الجاهزة متوفّرة في الأسواق التّجاريّة، ولا تحتاج إلا للتّسخين قبل تناولها، وغالبًا ما تكون مليئة بالسّكّريّات، والدّهون المشبعة، والموادّ الحافظة.