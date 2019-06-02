"سيدي موحا" دراما أمازيغية مترجمة للعربية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - من يتذاكى على الناس سيقع في شر أعماله .. وإن طال به الزمن .. وخيانة مشاعر الانسان لذاته أقسى أنواع الخيانة ..قصص من التراث تُحكى في المسلسل الأمازيغي .. سيدى موحا ..

التفاصيل مع سعود الخلف من المغرب ..



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