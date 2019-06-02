شكرا لقرائتكم خبر عن دايت الصيام المتقطع هتأكل 5 أيام فى الأسبوع براحتك وتصوم يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيام المتقطع هو نوع من أنواع الدايت التى تعتمد على الصيام أو الامتناع عن تناول الطعام لفترة من اليوم.. نتعرف على دايت الصيام المتقطع فى السطور التالية.



ريجيم-الصيام-المتقطع

بحسب ما ذكر موقع Health line ، يعتمد الصيام المتقطع أو ما يسمى 16/8 أو Intermittent Fasting على الامتناع عن تناول الطعام لمدة 16 ساعة يومياً والحد من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السعرات الحرارية إلى كمية محددة 8 ساعات في اليوم، حيث يمكنك تطبيق هذا الصيام المتقطع يومين فقط فى الأسبوع لإنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة.

وهذا النوع من الدايت له فوائد صحية عديدة منها: ضبط السكر فى الدم وتحسين وظائف المخ والذاكرة، بالإضافة إلى تعزيز فقدان الوزن بحسب ما أثبتت الدراسات الأخيرة.

- بعد شهر رمضان، اختر التوقيت الذى تبدأ فيه الصيام المتقطع حسب تفضيلاتك، ويوصى بتناول عدة وجبات صغيرة ووجبات خفيفة متباعدة بشكل متساو طوال اليوم للمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم والسيطرة على الجوع.

-جرب موازنة كل وجبة مع مجموعة متنوعة جيدة من الأطعمة الصحية الكاملة، مثل:

-الفواكه: التفاح ، والموز ، والتوت ، والبرتقال ، والخوخ ، والكمثرى ، إلخ.

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-الخضروات: البروكلي ، القرنبيط ، الخيار ، الخضر الورقية ، الطماطم ، إلخ.

-الحبوب الكاملة: الكينوا ، الأرز ، الشوفان ، الشعير ، الحنطة السوداء ، إلخ.

-الدهون الصحية: زيت الزيتون ، الأفوكادو وزيت جوز الهند

-مصادر البروتين: اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات والبيض والمكسرات والبذور ، إلخ.

- قد يساعد أيضًا تناول المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل الماء والشاي والقهوة غير المحلاة ، حتى أثناء الصيام المتقطع ، على التحكم في شهيتك مع الحفاظ على رطوبتك.