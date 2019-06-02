شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا أن القيلولة تعزز مزاج الطفل ومستويات الطاقة والأداء المدرسي.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت الدراسة التى أجريت على ما يقرب من 3000 طالب في الصف الرابع والخامس والسادس تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عامًا عن وجود صلة بين القيلولة في منتصف النهار وزيادة السعادة والتحكم في النفس ومشاكل سلوكية أقل وارتفاع معدل الذكاء.

وقال الدكتور "أدريان راين"، وهو باحث مشارك في الصحيفة ، إن الحصول على القيلولة مرتبطة بالإنجاز الأكاديمي.

وتابع "راين": "يستفيد الأطفال الذين أخذوا قيلولة ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع من زيادة بنسبة 7.6٪ في الأداء الأكاديمي خاصة في الصف السادس".

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وقال مؤلف الدراسة الرئيسي “Jianghong Liu” ، الأستاذ المساعد في التمريض والصحة العامة في كاليفورنيا ، إن نقص النوم والنعاس أثناء النهار منتشران بشكل مدهش ، حيث يؤثر النعاس على ما يصل إلى 20 ٪ من جميع الأطفال.

وما هو أكثر من ذلك ، الآثار السلبية المعرفية والعاطفية والجسدية لعادات النوم السيئة كثيرة ، ومع ذلك ركزت معظم الأبحاث السابقة على سن ما قبل المدرسة والشباب.

وأثبتت العديد من الدراسات المختبرية عبر جميع الأعمار أن الغفوة يمكن أن تظهر نفس القدر من التحسن مثل ليلة كاملة من النوم في المهام المعرفية المنفصلة.