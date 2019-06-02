شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء أمريكيون يحذرون من خطر الإصابة بالديدان "الآكلة" للدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة فى ولاية هاواى الأمريكية، تحذيرا خاصا للسياح من خطر الإصابة بدودة طفيلية تخترق الدماغ وتتغذى على نسيجه.

وذكرت قناة Sky News التلفزيونية، أن ولاية هاواى شهدت العثور مؤخرا على دودة طفيلية فى دماغ عدة أشخاص. وتنمو يرقات الديدان فى القواقع التى تأكلها الفئران عادة.

ويمكن لليرقات الدخول إلى جسم الإنسان إذا تناول القواقع المصابة أيضا التى تبدأ بالتغذى على نسيج المخ بعد دخولها إلى جسمه.

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ويؤكد الأخصائيون على أن هذه الدودة الطفيلية تؤدى بدورها إلى التهاب السحايا الذى يمكن أن ينتهى بالموت.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، أن أطباء هاواي قرعوا ناقوس الخطر بعد أن سجلت 3 إصابات جديدة بهذا المرض. حيث أصيب أحد السياح بالدودة الطفيلية بعد أكله حلزونا إثر مراهنة مع أصدقائه. كما أصيب آخرون بالدودة الطفيلية لدى أكلهما خضارا وفواكه دون غسيل.