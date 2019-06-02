يعد الخس من الخضراوات الرائعة التي تقدم إلى الإنسان كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الماء، ويستخدم الخس في الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى الفوائد المتعددة التي توجد به للصحة، وفيما يلي نتعرف على الفوائد الصحية والغذائية للخس، وفوائد الخس للبشرة وللمرأة الحامل.





فوائد الخس للقلب:



يعد الخس من الخضراوات المفيدة للقلب والأوعية الدموية، وهذا لأنه يساعد على التقليل من معدل الكوليسترول الضار المرتفع في الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيم ضربات القلب بشكل جيد.

الحماية من مرض السكري:

يحتوي الخس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، ويسهم في التقليل من معدل السكر بالدم بشكل كبير.

الوقاية من مرض السرطان:

الخس يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومنها البيتا كاروتين، والعديد من الفيتامينات ومنها فيتامين سي وفيتامين K الذي يسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من السموم الزائدة بالجسم ما يمنع من تكوين الجذور الحرة المسببة لمرض السرطان.

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خفض ضغط الدم:

الخس يحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والتي تساعد على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، ما يساعد على حدوث توازن في أملاح الجسم.

علاج فقر الدم:

يسهم الخس في الوقاية من الإصابة بفقر الدم وعلاجه، حيث إنه يحتوي على مادة الكلوروفيل، بالإضافة إلى الحديد ما يساعد على علاج حالات فقر الدم وزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، ما يزيد من نسبة امتصاص الحديد داخل الجسم.





الحفاظ على صحة العظام:

يحتوي الخس على فيتامين ك والذي يساعد على إنتاج البروتين في العظام ما يساعد على الوقاية من مرض هشاشة العظام، بالإضافة إلى أنه يحمي العظام في سن اليأس لدى المرأة.

تعزيز الجهاز الهضمي:

الخس يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد على حماية الجهاز الهضمي من الأمراض، كما أنه يساعد على تنشيط حركة الأمعاء وتنظيف القولون من السموم، فضلا على أنه يساعد في علاج حالات عسر الهضم، والتقليل من الشعور بالغثيان والقيء.

التخفيف من الصداع:

يساعد الخس على التقليل من الصداع الذي يصيب الإنسان، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من التعرض إلى التوتر والقلق ويساعد على النوم بشكل جيد.

فوائد الخس للحامل:

الخس يحتوي على حمض الفوليك، والذي يساعد على نمو الجنين وحمايته من العيوب الخلقية.

يساعد الخس على الوقاية من الإجهاض أثناء الحمل.

يساعد الخس على زيادة إنتاج هرمون البروجسترون، والذي يساعد على إدرار الحليب للأم المرضع.

فوائد الخس للبشرة: