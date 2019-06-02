شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة مفيدة للعضلات ولكن.. متى تسبب تمارين التمدد ضررا لك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمارين الرياضية من أكثر الأشياء المفيدة لصحتك، وتمارين التمدد أو الإطالة من الأشياء التى تساعدنا جميعا فى تخفيف إجهاد وتوتر العضلات وتساعد على الاسترخاء ولكن هل يمكن أن تسبب هذه التمارين ضررا لصحتك..هذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية..

ذكر موقع science أننا جميعا تمر علينا لحظة نقوم خلالها بالتمدد إلى الخلف بشكل مبالغ فيه ونشعر فجأة بألم شديد.

وهذا التمدد قد يسبب الإجهاد لعضلاتك أو حتى تمزقها ويحدث ذلك نتيجة تعرض الأعصاب الموجودة فى العضلات لحركة مفاجئة، حيث تحتوي العضلات على خلايا مستقبلات حسية خاصة تسمى مغزل العضلات أو muscle spindles.

Advertisements

عند التمدد ، ترسل هذه الخلايا إشارة إلى الخلايا العصبية الموجودة داخل العضلات لإخبار الجهاز العصبي المركزي أنك تقوم بتمديد عضلاتك. نتيجة لذلك، تتقلص تلك العضلات وتشد وتقاوم السحب، و رد الفعل هذا هو ما يسبب الشعور الأولي المؤلم الذي يشعر به الناس عندما يحاولون التمدد.

و بإمكانك تحفيز عضلاتك لتجنب الوخز المؤلم للخلايا العصبية، بأن تجعل التمدد لمدة 6 ثوان أو أكثر ، في تلك المرحلة ، تتفاعل مغزل الخلايا العصبية التي تعتمد على ألياف العضلات وتمنع تلك الانقباضات العضلية الرخوة.

من الممكن أن يكون التمدد مضرة لصحتك إذا كنت تحمل الكثير من الآلام، لأن فى هذه الحالة التمدد يمكن أن يسبب تمزق العضلات، لذا إذا كنت تعاني من الألم فمن المحتمل أن تتسبب في ضرر أكبر بكثير.