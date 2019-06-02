نصائح للوقاية من آلام الرقبة أهمها وضع شاشة الكمبيوتر فى مستوى العين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الأطباء والباحثون أن آلام الرقبة عادة ما تنشأ من العضلات والأوتار والأربطة، ويشار إليها عادة باسم الأنسجة الرخوة فى وحول العمود الفقرى العنقى "الرقبة". وإليكم نصائح للوقاية من آلام الرقبة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، تشمل:1- جرب وسادة جديدة
من حيث الراحة والدعم لرقبتك أثناء النوم هناك العديد من الخيارات، قد تحتاج إلى بعض التجربة والخطأ للحصول على النوم بشكل أفضل، فمن الضرورى استخدام وسادة تحافظ على العمود الفقرى العنقى، وتدعم المنحنى الطبيعى من عنقك والحفاظ عليه.
بشكل عام فإن النوم على ظهرك هو أفضل موقف للراحة العمود الفقرى ووضع وسادة تحت كل ذراع لتقليل إجهاد الرقبة.3- تأكد من أن شاشة الكمبيوتر في مستوى العين
الجلوس بشكل مريح أمام جهاز الكمبيوتر ويجب أن يكون نظرك مباشرة فى منتصف شاشة الكمبيوتر، فإذا وجدت انك تنظر إلى أسفل، تحتاج إلى رفع الشاشة بحيث تكون أعلى.4- استخدم سماعة الرأس
إذا كنت تنفق الكثير من الوقت على الهاتف، تأكد من تجنب إمالة رأسك إلى الجانب لأنه يضر الرقبة، لذلك يفضل استخدام سماعة الرأس، حيث تعتبر وسيلة رائعة للحديث على الهاتف دون ألم فى الرقبة.
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