كيف ينتهز المؤمنُ الصغيرُ شهرَ رمضان الكريم لزيادةِ ثوابه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:39 صباحاً - شهر رمضان الكريم هو شهر الخير والبركة في كل شيء، حتى ما نُؤجَر عليه من ثواب يتضاعف في شهر القرآن، لهذا لا بد أن تُعلمي طفلك المؤمن الصغير كيف يغتنم فرصة شهر رمضان الكريم، في أن يستثمره بالأعمال الصالحة ، وماهي الأشياء التي يمكن أن يُزيد بها حسناته، ويجازَى عليها بثواب عظيم

طرق لجعل طفلك يكسب ثوابًا في رمضان

تقول إيمان الغامدي، معلمة التربية الإسلامية: إن شهر رمضان الكريم بروحه المميزة وطقوسه الخاصة، لا بد أن ننتهز فيه جميعًا الفرصة لكسب الحسنات وعمل الخير، فإن كنا في الأيام العادية نعبد الله ونطيعه، فكيف الحال في شهر كريم أُنزِلَ فيه القرآن، وتتضاعف فيه الحسنات بعشرة أمثالها، لهذا علمي طفلك الصغير أن شهر رمضان الكريم ليس شهر لإضاعة الوقت في جلسات لا فائدةَ منها، وإنما هو شهر الذكر وقراءة القرآن، والكثير من العبادات التي يمكن أن نكسب بها في يوم الحق، وكيف على المؤمن الصغير أن يستثمر ذلك.

الصلاة في المسجد

لن نتحدث في أهمية إقامة الصلاة في موعدها؛ لأنه الأمر العادي الذي يُفترض أن تُعلميه لطفلك في كل الأيام، وليس أمرًا خاصًا في شهر رمضان، ولكن من خلال الشهر الكريم اقترحي على طفلك المحافظة على أداء السنن وأن يأخذ جيرانه للمحافظة على الصلاة في المسجد بدلاً من المنزل، وإن كان غير قادر على الذهاب إلى المسجد، اجعليه يصلي بأخواته إمامًا، وشجعيه على ذلك.

تلاوة القرآن

ساعدي طفلك على عمل ركن خاص لتلاوة القرآن، ووفقًا لعمره قومي بالتلاوة أمامه بشكل صحيح حتى يستطيع تقليدك، وإن خشيتِ الخطأ في القراءة، قومي بتشغيل السورة بصوت أحد الشيوخ، واجعليه يستمع لمقطع وراءَ مقطع، ويتلو وراء الشيخ.

إطعام الفقراء

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اجعلي طفلك يشارك في إطعام الفقراء، فإذا تبقى طعام من العزائم أو تلك الكميات التي نستهلكها في ولائم الإفطار بدلاً من إلقائها في القمامة يمكنك ترتيبها بشكل منظم، واجعلي طفلك يقوم بتوزيعها قبل الإفطار.

اجعلي طفلك يقترح على جيرانه أن يقوموا في وقت الأذان بتوزيع التمر والماء على من هم في الشارع، أو الذاهبين للمسجد، ويشاركهم في ذلك ليأخذوا ثواب إفطار صائم.

علمي طفلك الإحسان من خلال توصيله أحدَ أطباق الطعام للجيران، تحيةً لهم في الشهر المبارك.

صلة الرحم

علمي طفلك صلة الرحم، وأن يكسب ذلك في الشهر الكريم بالمعايدة على الأهل جميعًا.

مساعدة الآخرين

لا بد أن تُعلمي طفلك أن يساعد الآخرين، ابتداءً بوالده وبمساعدتك، حتى إذا رأى مَن في الشارع فيساعدهم، خاصةً كبار السِّن والنساء، بإمكانه أن يحمل عنهم الأغراض ويساعدهم.