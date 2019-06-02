كيف أعرف أني حامل بدون تحليل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:39 صباحاً - تحار العديد من النساء حديثي الزواج من بعض الأعراض، تظن أنها أعراض الحمل، وعند زيارتها للطبيب المختص تصاب ببعض الاكتئاب عندما تكتشف بأن تحليل الحمل جاء بالسالب، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد «توضح كيفية اكتشاف الحمل بالمنزل بدون تحليل».

مؤشرات الحمل

1 - تشعر الحامل بألم في أسفل البطن شبيهًا بألم ما قبل الدورة الشهرية، وآلام في أسفل الظهر، وحساسية في الثديين، مع آلام بهما.

2 - تغير في لون حلمة الثدي، زيادة في التعرق والدوخة، والشعور بالإرهاق وثقل وضعف عام، والنوم لعدد ساعات أطول، الشعور بالتقيؤ بسبب تناول وجبات دسمة أو شم رائحة مزعجة.

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3 - تغير لون البول وصدور رائحة نفاذة منه أكثر من المعتادة عليه، مع انقطاع الدورة الشهرية، أحيانًا تصاب الحوامل بنزول قطرات من الدم أو السائل البني، وذلك نتيجة لانغماس البويضة المخصبة في الرحم، الحوامل تقل لديهن الرغبة في الجماع، وأحيانًا تشعر بالتقيؤ نتيجة لذلك».

طرق قديمة

1- وأكدت استشاري النساء والتوليد «أن هناك بعض الطرق القديمة التي كانت تفعلها أغلب النساء لاكتشاف الحمل عن طريق فحص البول في الصباح فيكون مركزًا، وذلك بإضافة البول إلى الملح «

توضع كمية من بول المرأة على نصف كوب من الملح، فإن نتج ما يشبه الرغوة والفوران فالمرأة حامل، ونسبة نجاح هذا الفحص هي 60 في المائة.

2- طريقة أخرى توضع كمية من بول المرأة على الكلور بالتساوي في وعاء، فإن نتج رغوة كثيفة وفقاقيع، فالمرأة حامل، وإلا فليس هناك حمل، ونسبة نجاح هذا الفحص هي 70.