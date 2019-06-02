أسماء تناسب الثلث الأخير من رمضان والعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:39 صباحاً - هل من المتوقع أن تضعي مولودك في الثلث الأخيرمن شهر رمضان المبارك، أو العيد، إذا كان الأمر كذلك فعليك اختيار أسماء مناسبة لهذه الأيام الفضيلة، فتابعي هذه المجموعة الجميلة من الأسماء:

أسماء مواليد الثلث الأخير وليلة القدر

قدر: وهو ما يقدره الله لعباده ويجب أن يرضوا به فهو من أركان الإيمان.

سلام: طمأنينة وهدوء.

فجر: موعد شروق الشمس وبداية يوم جديد.

حسنات: جمع حسنة وهو كل عمل خير يقوم به الإنسان في رمضان.

فضل: اسم ذكر يعني زيادة في الخير.

خيرات: اسم بنت وجمع كلمة خير.

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تنزيل: وهو نزول الوحي والملائكة من السماء في ليلة القدر.

ترتيل: صوت قراءة القرآن في خشوع.

ليلة: وهو الليل من غروب الشمس حتى طلوعها ويعظم في ليلة مباركة.

أسماء مواليد عيد الفطر السعيد

عيد: وهو يوم سعيد واحتفال الصائم بقبول صومه.

هلال: هو من حالات القمر لأول شهر رمضان ولنهايته، لأنه يؤذن بانتهاء الصيام وقدوم العيد.

شوال: هو الشهر العاشر من الشهور الهجرية وأول أيام عيد فطر المسلمين.

وئام: هو المحبة التي تنتشر بين الناس في ذلك اليوم.

حلا: ما أكثر الحلويات التي نقدمها في العيد.

لقاء: لأن العيد فرصة لكي يلتقي من تباعدوا طويلاً وغابوا عن بعضهم.

بهجت: هو اسم تركي وأصله بهجة.