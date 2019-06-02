أسماء تناسب الثلث الأخير من رمضان والعيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 يونيو 2019 10:39 صباحاً - هل من المتوقع أن تضعي مولودك في الثلث الأخيرمن شهر رمضان المبارك، أو العيد، إذا كان الأمر كذلك فعليك اختيار أسماء مناسبة لهذه الأيام الفضيلة، فتابعي هذه المجموعة الجميلة من الأسماء:
أسماء مواليد الثلث الأخير وليلة القدر
قدر: وهو ما يقدره الله لعباده ويجب أن يرضوا به فهو من أركان الإيمان.
سلام: طمأنينة وهدوء.
فجر: موعد شروق الشمس وبداية يوم جديد.
حسنات: جمع حسنة وهو كل عمل خير يقوم به الإنسان في رمضان.
فضل: اسم ذكر يعني زيادة في الخير.
خيرات: اسم بنت وجمع كلمة خير.
تنزيل: وهو نزول الوحي والملائكة من السماء في ليلة القدر.
ترتيل: صوت قراءة القرآن في خشوع.
ليلة: وهو الليل من غروب الشمس حتى طلوعها ويعظم في ليلة مباركة.
أسماء مواليد عيد الفطر السعيد
عيد: وهو يوم سعيد واحتفال الصائم بقبول صومه.
هلال: هو من حالات القمر لأول شهر رمضان ولنهايته، لأنه يؤذن بانتهاء الصيام وقدوم العيد.
شوال: هو الشهر العاشر من الشهور الهجرية وأول أيام عيد فطر المسلمين.
وئام: هو المحبة التي تنتشر بين الناس في ذلك اليوم.
حلا: ما أكثر الحلويات التي نقدمها في العيد.
لقاء: لأن العيد فرصة لكي يلتقي من تباعدوا طويلاً وغابوا عن بعضهم.
بهجت: هو اسم تركي وأصله بهجة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.