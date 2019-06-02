أشهر 3 أخطاء يومية تؤدي لمشاكل صحية خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث السابق بمصر، أن هناك 3 أخطاء يرتكبها كثيرون بحسن نية ودون علم، ينتج عنها مشاكل صحية خطيرة، مطالباً الجمهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتجنب تلك الأخطاء، حرصا على صحتهم.

وأوضح أن تلك الأخطاء هي:



أولا: الاستحمام أو غسل الوجه واليدين بالصابون الذي يحتوي على مواد مطهرة مثل الكبريت أو الفينيك، حيث ثبت علميا أن تلك المواد الكيماوية السامة تعطي مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية، وهذا يمثل خطرا كبيرا، كما أنها تقتل أنواعا من الكائنات الدقيقة المفيدة لنضارة الجلد، بالإضافة إلى أنه ثبت علميا تسببها في حدوث أنواع من الحساسية الموضعية المؤلمة للجلد عند البعض.

ثانيا: رسومات الوشم التي تقوم بها البنات والسيدات والتي تؤدي في أغلب الأحيان لالتهابات تصل لحد الحروق الشديدة، والتي تترك آثارا يصعب علاجها.

ثالثا: وضع مأكولات أو مشروبات ساخنة في أكياس بلاستيك، حيث تؤدي الحرارة العالية لتسرب مادة الدايوكسين من البلاستيك، وهي مادة شديدة الخطورة على الصحة العامة.