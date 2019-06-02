شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترد: «هواوي» ليست مؤسسة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع الصيني، الجنرال وي فنغ خه، الأحد، إن شركة «هواوي» ليست مؤسسة عسكرية، على الرغم من أن مؤسِّسها عمل سابقًا في الجيش.

أضاف في منتدى «حوار شانغريلا» المنعقد في سنغافورة الذي يجمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من مختلف انحاء العالم، إن «هواوي ليست مؤسسة عسكريّة. لا تظنوا أنه بمجرد أن رئيس شركة هواوي خدَم في الجيش فإن الشركة التي قام بتأسيسيها هي جزء من الجيش».

تابع: «هذا غير منطقي، لأن هذا النوع من العسكريين السابقين، بعد تقاعدهم، يُنشئ الكثير منهم شركاتٍ في بلدان حول العالم».

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كان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، باتريك شاناهان، أعلن، السبت، أن عملاق الاتصالات هواوي «مقرّب جدا» من الحكومة الصينية، ما يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة، في أوج النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

جاءت تصريحات «شاناهان» وسط عاصفة من الجدل إزاء الشركة الصينية، المتهمة بالتجسس وتُواجه حظرا أمريكيا.

قال «شاناهان» أمام مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة إن «اندماج الشركات المدنيّة بالجيش وثيق جدًا. الصين لديها سياسات وقوانين وطنية تحتم تشارك البيانات».

أضاف: «عندما أنظر إلى هذا الوضع، هناك مخاطرة كبيرة. لا يمكن الوثوق بأن تلك الشبكات ستكون محميّة».

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية، الشهر الماضي، هواوي على ما يسمى «قائمة الكيانات» لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنّها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.