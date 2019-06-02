شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. خل التفاح وفلفل الكايين لعلاج آلام الركبة والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر ألم مفصل الركبة أحد أكثر المشاكل الصحية انتشارًا بسبب الضعف المستمر في بنية العظام والضغط البدني الذي تمارسه على جسمك، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة استخدام خل التفاح و فلفل الكايين الحار لعلاج آلام الركبة والمفاصل بحسب ما ذكر موقع NDTV.

ومن الأسباب الشائعة الأخرى لألم المفاصل والركبة الكسور والالتواء في الرباط وإصابات الغضروف المفصلي والخلع في مفصل الركبة وتصلب المفصل بسبب التهاب المفاصل والأمراض المزمنة الأخرى.

يعتمد علاج آلام مفصل الركبة على سبب المشكلة. إذا كان الألم شديدا أو التشنج مستمرًا ولم تتمكن من تحريك ركبتك ، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب لتلقي العلاج والتشخيص المناسبين، في الحالات القصوى مثل التهاب المفاصل الحاد ، قد تحتاج إلى عملية جراحية، ولكن إذا كان الألم معتدلاً ، فيمكنك علاجه بنجاح في المنزل.





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يعمل التأثير القلوي لخل التفاح على تخفيف تراكم المعادن والسموم غير الصحية داخل مفصل ركبتك، كما يدعم استعادة زيوت التشحيم لتخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة. خل التفاح هو مصدر ممتاز لتخفيف آلام مفصل الركبة. الطريقة: الطريقة:

１- خل التفاح

يمكنك خلط خل التفاح مع الماء وشربه يوميًا قبل النوم.

يمكنك أيضًا إضافة بعض الكمية منه في حوض الاستحمام المائي وإغراق الركبة لمدة 20-25 دقيقة.

طريقة أخرى لاستخدام خل التفاح هو مزجها بزيت جوز الهند ووضعه على المنطقة المصابة من الركبة.

２- فلفل الكايين فلفل الكايين هو العلاج الممتاز لعلاج آلام مفصل الركبة، إنه بمثابة مسكن للألم الطبيعي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمسكنة للألم. الطريقة: يمكنك تحضير خليط بإضافة ملعقتين كبيرتين من مسحوق فلفل حريف في نصف كوب من زيت الزيتون الدافئ.

ضع العجينة على المنطقة المصابة مرتين يوميًا لمدة أسبوع على الأقل سيعطي نتائج أفضل.