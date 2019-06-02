كيف تعالج انسداد الأنف فى 5 خطوات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إصابتنا بنزلة برد أو دور أنفلونزا نعانى من مشكلة انسداد الأنف، بسبب تراكم المخاط بها ويمكنك اتباع 5 طرق تساعدك فى علاج انسداد الأنف، وفقا لموقع doctor.

عن طريق شرب الكثير من السوائل يمكنك منع جفاف المخاط فى الأنف والحفاظ على رطوبة الحلق، حاول شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من السوائل كل يوم، المشروبات الدافئة أكثر راحة فى الحلق، لذلك جرب العسل والليمون بالماء الساخن.

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غسل الأنف أفضل من استنشاق المخاط مرة أخرى في أنفك، حيث يزيل المخاط المصاب من الممرات الأنفية ويساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع من البرد وتراكم المخاط.