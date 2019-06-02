كيف تعالج انسداد الأنف فى 5 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إصابتنا بنزلة برد أو دور أنفلونزا نعانى من مشكلة انسداد الأنف، بسبب تراكم المخاط بها ويمكنك اتباع 5 طرق تساعدك فى علاج انسداد الأنف، وفقا لموقع doctor.
1- شرب الكثير من السوائل
عن طريق شرب الكثير من السوائل يمكنك منع جفاف المخاط فى الأنف والحفاظ على رطوبة الحلق، حاول شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من السوائل كل يوم، المشروبات الدافئة أكثر راحة فى الحلق، لذلك جرب العسل والليمون بالماء الساخن.
غسل الأنف أفضل من استنشاق المخاط مرة أخرى في أنفك، حيث يزيل المخاط المصاب من الممرات الأنفية ويساعد جسمك على التعافي بشكل أسرع من البرد وتراكم المخاط.
٤- استخدام رذاذ الأنف المالحةتساعد رشاشات الأنف المالحة مثل على تفكيك الاحتقان فى الأنف، وكذلك تساعد على إزالة البكتيريا والفيروسات التي قد تسبب العدوى. ٥- الزيوت الأساسيةكان زيت الأوكالبتوس علاجًا شعبيًا لاحتقان الأنف، ينتج إحساسًا مؤقتًا بمسح الممرات الأنفية. يمكنك استخدام بضع قطرات زيت أوكالبتوس على منديل أو على وسادتك لمساعدتك أثناء نومك.
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