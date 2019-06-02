شكرا لقرائتكم خبر عن الإمساك وعدم تناول الألياف أهم أسباب الإصابة بالناسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقاية من الإصابة بالناسور الشرجة تتطلب إدخال كمية كافية من الألياف إلى النظام الغذائى، ويجب التأكد من تضمين الخضار والفواكه فى النظام الغذائى لأنها تساعد في الوقاية من الإمساك.

وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى “rangoliayurved” عن بعض النصائح للوقاية من الإصابة بالناسور، وتشمل:

Advertisements

فمن المستحسن أن تشمل 20 إلى 35 جراماً من الألياف في النظام الغذائي على أساس يومي. وبعض المصادر الأساسية للألياف تشمل الحمضيات، نخالة القمح، نخالة الشوفان، إلخ.

يجب عليك التأكد من شرب كمية كافية من السوائل فى النظام الغذائي لأنها تساعد في تمرير البراز فى سهولة وجعل البراز أكثر ليونة، وبالتالى الوقاية من حدوث الناسور، كما يجب التأكد من تجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

أظهرت العديد من الدراسات أن نقص التمارين هو سبب لا يتجزأ للناسور الشرجى، وبالتالي، فمن الضروري أن تكون التمارين الرياضية جزء من الروتين اليومي لمدة 30 دقيقة يومياً.

إذا كان جسمك يقول أن عليك أن تتبرز، يجب عليك عدم الانتظار فى كثير من الأحيان لأن هذا قد يؤدى إلى جفاف البراز ومن الصعب تمريره.