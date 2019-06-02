الإمساك وعدم تناول الألياف أهم أسباب الإصابة بالناسور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقاية من الإصابة بالناسور الشرجة تتطلب إدخال كمية كافية من الألياف إلى النظام الغذائى، ويجب التأكد من تضمين الخضار والفواكه فى النظام الغذائى لأنها تساعد في الوقاية من الإمساك.
وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى “rangoliayurved” عن بعض النصائح للوقاية من الإصابة بالناسور، وتشمل:
فمن المستحسن أن تشمل 20 إلى 35 جراماً من الألياف في النظام الغذائي على أساس يومي. وبعض المصادر الأساسية للألياف تشمل الحمضيات، نخالة القمح، نخالة الشوفان، إلخ.البقاء رطباً للوقاية من الناسور
يجب عليك التأكد من شرب كمية كافية من السوائل فى النظام الغذائي لأنها تساعد في تمرير البراز فى سهولة وجعل البراز أكثر ليونة، وبالتالى الوقاية من حدوث الناسور، كما يجب التأكد من تجنب المشروبات التى تحتوى على الكافيين لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.ممارسة الرياضة للوقاية من الناسور
أظهرت العديد من الدراسات أن نقص التمارين هو سبب لا يتجزأ للناسور الشرجى، وبالتالي، فمن الضروري أن تكون التمارين الرياضية جزء من الروتين اليومي لمدة 30 دقيقة يومياً.لا تتجاهل الرغبة في التبرز للوقاية من الناسور
إذا كان جسمك يقول أن عليك أن تتبرز، يجب عليك عدم الانتظار فى كثير من الأحيان لأن هذا قد يؤدى إلى جفاف البراز ومن الصعب تمريره.
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