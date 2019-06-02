عريس يلقي مواد حارقة ويشوه وجه عروسته انتقامًا منها

أرادت عروس فيتنامية إنهاء حفل زفافها وارتباطها من حبيبها فألقى مواداً كيماوية عليها وشوّه وجهها وأجزاء من جسدها ، انتقاماً منها، وبحسب “ديلي ميل” البريطانية، فإن العروس 24 عاماً ، كانت مخطوبة من نغوين ترونغ نام هاي، وكانا على بُعد أيام فقط من حفل الزفاف، لكنها حاولت إنهاء ارتباطها به لأنه أصبح شخصًا مسيئاً وغيورًا.

ونشرت العروس منشورًا على فيس بوك، اتهمت خلاله خطيبها بمهاجمتها بمواد كيميائية تسببت في تشويهها لأنها كانت تحاول إيجاد طريقة لإنهاء علاقتهما، موضحة أنها كان ودودًا في البداية لذا وافقت على الزواج منه، موضحة أنه مع اقتراب حفل الزفاف أصبح نغوين مسيئاً بشكل متزايد كما أصبح غيورًا، فحاولت إنهاء علاقتها به، لكنه أصر على أن تتدخل العائلتان لحل الخلاف والإصلاح بينهما.

وقالت والدتها إن ابنتها خضعت لـ10 عمليات جراحية خلال الخمسة أشهر الماضية، لأنها تشوهت بشدة، موضحة أنهم قاموا بإبلاغ الشرطة عنه، حيث تم إقالته من عمله ومازال يخضع للتحقيقات، ولم يتضح بعد متى ستبدأ محاكمته.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عروس تقرّر تغيير مصففة شعرها لسبب "غريب" قبل زفافها

عروس تدلي باعتراف خطير لمنظم حفل زفافها